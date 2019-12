Champions League: Wann findet die Auslosung des Achtelfinales statt?

In der Champions League kämpfen die Teams diese Woche um die letzten Tickets für das Achtelfinale. Wann die Auslosung der Runde der letzten 16 Mannschaften stattfindet und was es sonst Wissenswertes dazu gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Wann findet die Achtelfinal-Auslosung statt?

Nach den letzten Gruppenspielen am Dienstag (10.12.) und Mittwoch (11.12.) wird am Montag, den 16. Dezember, das Achtelfinale der Champions League in der Schweizer Gemeinde Nyon ausgelost.

Champions League: Der 6. Spieltag in der Übersicht

Datum Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 10. Dezember - 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Liverpool DAZN DAZN 10. Dezember - 18.55 Uhr SSC Neapel KRC Genk DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Borussia Dortmund Slavia Prag DAZN Sky 10. Dezember - 21.00 Uhr Olympique Lyon RB Leipzig Sky DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr FC Chelsea OSC Lille DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Valencia DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Inter Mailand FC Barcelona DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Schachtar Donezk Atalanta Bergamo DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Manchester City DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Bayern München Tottenham Hotspur Sky Sky 11. Dezember - 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Juventus Turin DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Brügge Real Madrid DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Atletico Madrid Lokomotive Moskau DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Galatasaray Istanbul DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Champions League: Die Auslosung live im TV und Livestream

Die Auslosung wird im frei empfangbaren Fernsehen, nämlich auf Sky Sport News HD, gezeigt. Dieses Personal begleitet die Ziehung:

Moderator: Thomas Fleischmann

Thomas Fleischmann Kommentator: Kai Dittmann

Kai Dittmann Experte: Erik Meijer

Erik Meijer Reporter vor Ort: Uli Köhler

Champions League: Achtelfinal-Vorschau

Während der FC Bayern und RB Leipzig schon vor dem finalen Spieltag ihre Tickets für die nächste Runde gebucht haben, kämpfen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen noch ums Weiterkommen. Der BVB muss hierfür Zuhause gegen Slavia Prag punkten und gleichzeitig auf Schützenhilfe des FC Barcelona gegen Inter Mailand hoffen. Die Italiener dürfen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs nicht mehr Punkte als die Borussia holen.

Noch schwieriger gestaltet sich die Lage für Bayer Leverkusen. Auch hier ist ein Sieg gegen Juventus Turin Pflicht - Atletico Madrid darf im Fernduell gegen Lokomotive Moskau zudem nicht gewinnen. Sicher ist der Werkself hingegen der dritte Platz, der immerhin für die Teilnahme am 16tel-Finale der Europa League reicht.

Champions League: Terminplan

Das Finale der diesjährigen Champions-League-Saison steigt im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.