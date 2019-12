Champions League, FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur: Datum, Termin, Übertragung

Am 6. und letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Bayern München auf Tottenham Hotspur. Wann die Partie stattfindet und wo Ihr diese verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Spiel des FC Bayern in der Königsklasse gegen Tottenham Hotspur findet am Mittwoch, den 11. Dezember, um 21 Uhr statt.

Austragungsort ist die Allianz Arena in der bayrischen Landeshauptstadt, die bei internationalen Spielen Platz für 70.000 Zuschauer bietet.

Champions League: Bayern vs. Spurs live im TV und Livestream

Die Partie Bayern vs. Spurs ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt an jedem Champions-League-Spieltag jeweils dienstags und mittwochs eine Partie als Einzelspiel sowie alle anderen Begegnungen in der Konferenz.

Am 6. Spieltag werden somit die beiden Partien Bayern vs. Tottenham sowie Lyon vs. Leipzig von Sky übertragen. Dort steht neben der TV-Übertragung auch ein Livestream via Sky Go zur Verfügung.

Außerdem kümmert sich DAZN um die Berichterstattung zur Champions League. Am letzten Spieltag der Gruppenphase gibt es beim Streamingdienst 14 Spiele exklusiv in voller Länge, unter anderem die Spiele Dortmund gegen Prag, Inter gegen Barcelona und Leverkusen gegen Juventus. Berücksichtigt werden muss, dass die Aufteilung der Spiele zwischen Deutschland und Österreich teilweise Unterschiede aufweist.

Neben 110 Spielen der Champions League liefert DAZN auch Bewegtbilder zur Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Dazu gibt es noch 40 Spiele der aktuellen Bundesliga-Saison.

Ein DAZN-Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Das Angebot kann einen Monat kostenlos und unverbindlich getestet werden.

Champions League: Die Gruppe des FC Bayern

Vor dem 6. Spieltag der Gruppenphase ist der FC Bayern nicht mehr von Platz eins der Tabelle zu verdrängen. Auch für die Spurs geht es um nichts mehr, der Einzug ins Achtelfinale ist bereits sicher.

Platz Mannschaft Sp. Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 5 21:4 17 15 2 Tottenham Hotspur 5 17:11 6 10 3 Roter Stern Belgrad 5 3:19 -16 3 4 Olympiakos Piräus 5 7:14 -7 1

Champions League: Der 6. Spieltag im Überblick

Während der FC Bayern und RB Leipzig schon im Achtelfinale stehen, sieht es bei den beiden anderen deutschen Teams schlechter aus: Der BVB muss Prag schlagen und auf einen Punktverlust von Inter hoffen. Gleiches gilt für Leverkusen, das auf Schützenhilfe von Moskau gegen Atletico angewiesen ist.

Datum Heim Uhrzeit Gast Übertragung DE Übertragung AT Di., 10.12.19 FC Salzburg 18:55 FC Liverpool DAZN DAZN SSC Neapel 18:55 KRC Genk DAZN DAZN Olympique Lyon 21:00 RB Leipzig Sky DAZN Borussia Dortmund 21:00 SK Slavia Praha DAZN Sky Benfica Lissabon 21:00 Zenit Sankt Petersburg DAZN DAZN Inter Mailand 21:00 FC Barcelona DAZN DAZN Ajax Amsterdam 21:00 FC Valencia DAZN DAZN FC Chelsea 21:00 OSC Lille DAZN DAZN Datum Heim Uhrzeit Gast Mi., 11.12.19 Schachtjor Donezk 18:55 Atalanta Bergamo DAZN DAZN Dinamo Zagreb 18:55 Manchester City DAZN DAZN FC Brügge 21:00 Real Madrid DAZN DAZN Paris Saint-Germain 21:00 Galatasaray DAZN DAZN Bayern München 21:00 Tottenham Hotspur Sky Sky Bayer Leverkusen 21:00 Juventus Turin DAZN DAZN Atletico Madrid 21:00 Lokomotive Moskau DAZN DAZN Olympiakos Piraeus 21:00 Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Champions League: Diese Spieler benötigten die wenigsten Partien für 20 Tore © getty 1/23 Harry Kane hat mit seinem Doppelpack gegen Olympiakos Piräus Champions-League-Geschichte geschrieben. Zum Erzielen von 20 Toren in der Königsklasse benötigte der Spurs-Stürmer nur 24 Spiele - einsame Spitze. Hier die Top 20 - ohne Messi und Ronaldo. © getty 2/23 Nicht in die Top 20 schaffte es unter anderem Lionel Messi, der sein 20. Tor erst im 40. CL-Spiel erzielte - im März 2010 gegen den VfB Stuttgart. © getty 3/23 Außerdem fehlen Cristiano Ronaldo (56 Spiele), Thomas Müller (53), Giovani Elber (47) und Luis Suarez (42). SPOX zeigt die Spieler, die die wenigsten Einsätze für 20 Tore benötigten. © getty 4/23 PLATZ 19: Roy Makaay - 39 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 4:0 gegen Ajax am 28. September 2004). © getty 5/23 PLATZ 19: Raul - 39 Spiele (20. Tor für Real Madrid beim 3:2 bei Manchester United am 19. April 2000). © getty 6/23 PLATZ 13: Didier Drogba - 38 Spiele (20. Tor für den FC Chelsea beim 4:0 bei Rosenborg Trondheim am 28. November 2007). © getty 7/23 PLATZ 13: Edinson Cavani - 38 Spiele (20. Tor für Paris Saint-Germain beim 3:1 bei Ludogorets Razgrad) am 28. September 2016). © getty 8/23 PLATZ 13: Luiz Adriano - 38 Spiele (20. Tor für Shakhtar Donetsk beim 7:0 bei BATE Borisov am 5. November 2014). © getty 9/23 PLATZ 13: David Trezeguet - 38 Spiele (20. Tor für Juventus Turin beim 7:0 gegen Olympiakos Piräus am 10. Dezember 2003). © getty 10/23 PLATZ 13: Neymar - 38 Spiele (20. Tor für den FC Barcelona beim 6:1 gegen Paris Saint-Germain am 8. März 2017). © getty 11/23 PLATZ 13: Andrei Shevchenko - 38 Spiele (20. Tor für den AC Milan beim 1:1 gegen Deportivo La Coruna am 13. März 2001). © getty 12/23 PLATZ 12: Sergio Aguero - 37 Spiele (20. Tor für Manchester City beim 1:2 gegen den FC Barcelona am 24. Februar 2015). © getty 13/23 PLATZ 10: Serhii Rebrov - 36 Spiele (20. Tor für Dynamo Kiew beim 1:4 gegen Steaua Bukarest am 13. September 2006). Mit 32 Jahren, drei Monaten und zehn Tagen erzielte er als älteste Spieler der Liste sein 20. Tor. © getty 14/23 PLATZ 10: Robert Lewandowski - 36 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 7:0 gegen Shakhtar Donetsk am 11. März 2015). © getty 15/23 PLATZ 9: Marco Simone - 35 Spiele (20. Tor für AS Monaco beim 2:2 bei Celtic Glasgow am 7. November 2000). © getty 16/23 PLATZ 8: Karim Benzema - 34 Spiele (20. Tor für Real Madrid beim 3:0 gegen Ajax am 27. September 2011). © getty 17/23 PLATZ 6: Rivaldo - 33 Spiele (20. Tor für den FC Barcelona beim 2:0 gegen Olympique Lyon am 10. Oktober 2001). © getty 18/23 PLATZ 6: Mario Jardel - 33 Spiele (20. Tor für Galatasaray Istanbul beim gegen 3:2 die AS Monaco am 12. September 2000). © getty 19/23 PLATZ 5: Mario Gomez - 32 Spiele (20. Tor für den FC Bayern München beim 7:0 gegen den FC Basel am 13. März 2012). © getty 20/23 PLATZ 4: Filippo Inzaghi - 28 Spiele (20. Tor für den AC Milan beim 4:0 bei Deportivo La Coruna am 24. September 2002). © getty 21/23 PLATZ 3: Ruud van Nistelrooy - 27 Spiele (20. Tor für Manchester United beim 2:1 bei Bayer Leverkusen am 24. September 2002). © getty 22/23 PLATZ 2: Alessandro Del Piero - 26 Spiele (20. Tor für Juventus Turin beim 4:1 gegen die AS Monaco am 15. April 1998). Mit 23 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen erzielte er als jüngster Spieler der Liste sein 20. Tor. © getty 23/23 PLATZ 1: Harry Kane - 24 Spiele (20. Tor beim 4:2 gegen Olympiakos Piräus am 26. November 2019).

Champions League: Die weiteren Termine im Überblick

Nach dem Ende der Gruppenphase am 11. Dezember geht es im Februar mit der K.o.-Phase weiter. Das Finale steigt am 30. Mai im Atatürk-Stadion in Istanbul.