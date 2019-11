Champions League: Real Madrid gegen PSG live und legal sehen

Topspiel der Gruppe A in der Champions League: Real Madrid muss gegen Paris Saint-Germain ran. Wie Ihr die Partie live und legal im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Real Madrid gegen PSG: Austragungsort und Anstoßzeit

Die Begegnung zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain findet im Estadio Santiago Bernabeu statt. Um 21 Uhr wird dort am Dienstagabend das Topspiel angepfiffen.

Champions League, Real gegen PSG: So seht Ihr das Spiel live und legal im TV und Livestream

Live und in voller Länge seht Ihr das Topspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain ausschließlich auf DAZN. Um 20.45 Uhr, also bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff, beginnt die Übertragung des Streamingdienstes. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann und Experte Jonas Hummels sind Euer DAZN-Team für die Begegnung.

Neben Real Madrid - PSG könnt Ihr in dieser Saison auch über 100 weitere Spiele der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Zudem seht Ihr bei dem Streamingdienst auch die komplette Europa League, die Ligue 1, Serie A, LaLiga, sowie unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga.

Eine Übertragung des kompletten Spiels im TV findet nicht statt, die wichtigsten Szenen der Partie könnt Ihr jedoch in der Sky-Konferenz sehen.

Real Madrid - Paris Saint-Germain: Das Spiel im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung auf DAZN könnt Ihr Euch über das Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain auch im SPOX-Liveticker aktuell halten. Alternativ könnt Ihr auch den Konferenzticker auswählen, mit dem Ihr alle Highlights des Champions-League-Abends im Auge behaltet.

Real gegen PSG: Vorschau

Nach dem Fehlstart (0:3-Niederlage gegen PSG, 2:2 gegen Brügge) in der Champions League kamen die Königlichen langsam in Fahrt in der Champions League. Durch die zwei Siege (1:0; 6:0) gegen Galatasaray können die Königlichen bereits am vorletzten Spieltag den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

PSG hingegen hat sich in der Champions League noch keine Blöße gegeben. Vier Siege aus vier Spielen, dazu zehn eigene Treffer ohne jegliches Gegentor. Die Pariser Bilanz in der Königsklasse ist in dieser Saison bisher makellos. Diese weiße Weste will PSG auch gegen die Königlichen bewahren.

Champions League: Tabelle der Gruppe A

Bei einem Sieg wäre Real Madrid sicher im Achtelfinale der aktuellen Champions-League-Saison dabei. PSG könnte bereits mit einem Unentschieden nicht mehr vom ersten Platz in der Gruppe verdrängt werden und wäre so bei der Auslosung des Achtelfinales gesetzt.