Juventus Turin gegen Lokomotive Moskau heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Am 3. Spieltag der Champions League empfängt Juventus Turin Lokomotive Moskau. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Spiel am heutigen Dienstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

CL, Juventus - Lokomotive Moskau: Datum und Austragungsort

Juventus Turin und Lokomotive Moskau treffen am morgigen Dienstag im Juventus Stadium in Turin aufeinander. Los geht es um 21 Uhr, Anastatios Sidiropoulos wird die Partie leiten.

Champions League live: Juventus gegen Lokomotive Moskau im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, das Spiel zwischen Juve und Lok Moskau live und in voller Länge zu sehen, ist auf DAZN.

Juventus gegen Moskau im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr das Spiel nicht live verfolgen könnt, könnt Ihr auf unseren Liveticker zurückgreifen. Wir bieten das Spiel sowohl in der Dienstags-Konferenz als auch einzeln an.

Champions League: Zahlen und Fakten zu Juventus und Moskau

Juventus gewann am Wochenende sein Heimspiel gegen Bologna und bleibt Spitzenreiter der Serie A mit sieben Siegen in acht Partien.

Auch Lokomotive war am letzten Spieltag in Russland siegreich, mit 2:0 gewann man in Grosny. Punktgleich mit Zenit St. Petersburg stehen die Moskauer an der Tabellenspitze nach 13 absolvierten Partien.

Die Bianconeri haben in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe A

Juventus befindet sich nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze. Moskau lauert mit drei Punkten knapp dahinter.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Juventus Turin 2 +3 4 2 Atletico Madrid 2 +2 4 3 Lokomotive Moskau 2 -1 3 4 Bayer Leverkusen 2 -4 0

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick

Besonders spannend wird es aus deutscher Sicht vor allem für Leverkusen und Dortmund. Die Werkself tritt morgen gegen Reals Stadtrivalen Atletico an, Borussia Dortmund spielt am Mittwoch in Mailand gegen Inter. Hier sind alle Dienstags- und Mittwochsspiele im Überblick:

Dienstag, 22.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung C 18.55 Uhr Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb DAZN D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN A 21 Uhr Galatasaray Istanbul - Real Madrid DAZN B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN

Mittwoch, 23.10.2019: