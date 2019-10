Manchester City gegen Atalanta Bergamo in der Champions League heute live: TV, Livestream, Liveticker

Manchester City peilt auch im dritten Spiel in der Champions-League-Gruppenphase einen Sieg an. Gegner ist dieses Mal Atalanta Bergamo. Hier erfahrt ihr alles zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Über 100 Spiele der Champions League live auf DAZN verfolgen. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Manchester City vs. Atalanta Bergamo: Anpfiff und Austragungsort

Die Begegnung zwischen Manchester City und Atalanta Bergamo ist eines der späten Spiele am heutigen Dienstag. Um 21 Uhr ist der Anstoß angesetzt. Gespielt wird im Etihad Stadium in Manchester.

Champions League live: Manchester City gegen Atalanta Bergamo im TV und Livestream

Bei den über 100 Spielen, die DAZN in der Champions League live und in voller Länge zeigt, ist auch die Begegnung zwischen Manchester City und Atalanta Bergamo dabei.

Los geht die Übertragung auf dem Streamingdienst wenige Minuten vor dem Anpfiff um 21 Uhr. Dann meldet sich Kommentator Tobi Fischbeck.

Sky zeigt nur Ausschnitte der Begegnungen in der Konferenz des Pay-TV-Senders. Diese ist auch als Livestream via SkyGo oder Sky-Ticket abrufbar.

DAZN hat die Konferenz nicht im Angebot, zeigt aber stattdessen sieben Partien am heutigen Dienstag in voller Länge. Darüber hinaus hält der Streaming-Dienst die Rechte an allen Spielen der Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Ein Abo kostet entweder 11,99 Euro im monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Champions League mit Manchester City und Atalanta im Liveticker

SPOX hat zu allen Partien der Champions League einen ausführlichen Liveticker im Angebot. Wir tickern sowohl das Einzelspiel als auch eine Konferenz mit den übrigen Partien, die um 21 Uhr angepfiffen werden.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe D

Manchester City hat sich bislang keine Blöße gegeben und hat beide Spiele gewonnen. Da sich Schachtjor Donezk und Dinamo Zagreb im direkten Duell gegenseitig die Punkte wegnehmen, könnte das Team von Pep Guardiola bereits einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Manchester City 2 +5 6 2 Dinamo Zagreb 2 +2 3 3 Schachtjor Donezk 2 -2 3 4 Atalanta Bergamo 2 -5 0

© getty

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick

Dienstag, 22.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung C 18.55 Uhr Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb DAZN D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN A 21 Uhr Galatasaray Istanbul - Real Madrid DAZN B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN

Mittwoch, 23.10.2019: