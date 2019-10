Champions League heute live: Die Dienstagsspiele am 2. Spieltag

In der Chamions-League-Saison 2019/20 steht der zweite Spieltag an. Hier erfahrt ihr, welche Partien für den heutigen Dienstag angesetzt sind und wo diese übertragen werden.

Zwei Vertreter der Bundesliga sind am Dienstag im Einsatz. Der FC Bayern muss im Top-Duell der Gruppe B bei Tottenham Hotspur antreten. Bayer Leverkusen muss ebenfalls auswärts ran. Gegner der Werkself ist Juventus Turin.

Champions League: Dienstagsspiele am 2. Spieltag

Datum Uhrzeit Partie Gruppe Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge A DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk C DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain A DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München B DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus B DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb C DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen D Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid D DAZN DAZN

Champions League: Übertragung im TV und Livestream

In dieser Saison halten sowohl Sky als auch DAZN die Rechte an der Champions League. Sky darf dabei pro Spieltag zwei Spiele (jeweils eins am Dienstag und Mittwoch) live und exklusiv zeigen. Alle restlichen Spiele laufen live auf DAZN. Bei Sky besteht lediglich die Möglichkeit Ausschnitte aller Partien durch die Konferenz zu sehen.

Für den heutigen Dienstag haben sich Sky und auch Sky AT für die Partie zwischen Juventus Turin und Bayer Leverkusen entschieden. Sky-Kunden können dieses Match auch über SkyGo oder Sky-Ticket verfolgen. Somit läuft die Partie der Bayern gegen den Vorjahres-Finalisten Tottenham Hotspur live auf DAZN.

Ein Monats-Abo für DAZN kostet lediglich 11,99 Euro, ein Jahres-Abo nur 119,99 Euro. Neben der Champions League könnt Ihr auf der Streaming-Plattform auch alle Spiele der Europa League, Ligue 1, Serie A und Primera Division verfolgen. Außerdem sind die Highlights der Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff online abrufbar.

Champions League im Liveticker

Keine wichtige Aktion verpassen? Das geht auch bei SPOX. Wir haben zu allen Champions-League-Spielen einen ausführlichen Liveticker im Angebot. Hier geht es zur kompletten Übersicht. Außerdem bieten auch wir eine Konferenz an. Diese findet Ihr hier.

Champions League 2019/20: Die weiteren Termine

Im Kalenderjahr 2019 wird die Gruppenphase abgeschlossen, 2020 werden dann die K.o.-Runden ausgespielt. Das Finale wird am 30. Mai in Istanbul ausgetragen.