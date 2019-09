Champions League, 1. Spieltag: Tottenham verspielt Zwei-Tore-Führung bei Olympiakos

Vorjahresfinalist Tottenham ist mit einer herben Enttäuschung in die neue Saison in der Champions League gestartet. Bei Olympiakos Piräus verspielten die Spurs eine 2:0-Führung. Der FC Bayern kann mit einem Sieg über Belgrad am Abend die Tabellenführung übernehmen (JETZT im LIVE-TICKER). In der Gruppe A kommt es zum Topspiel zwischen PSG und Real Madrid, auch in Gruppe D steigt zwischen Atletico und Juventus ein echter Kracher. Beide Spiele seht ihr ab 21 Uhr live auf DAZN.

Im ausverkauften Stadio Georgios Karaiskakis brachte Harry Kane (26.) die Spurs per Foulelfmeter in Führung. Nachdem Lucas Moura (30.) noch vor der Pause erhöhte, gelang Daniel Podence (44.) der Anschlusstreffer. Kurz nach dem Wiederanpfiff glich der frühere französische Nationalspieler Mathieu Valbuena (54., Foulelfmeter) aus.

Im weiteren frühen Abendspiel trennten sich der FC Brügge und der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul in der Gruppe A 0:0.

In der Anfangsphase hatte Tottenham Glück, dass Miguel Guerrero (18.) in einer Drangphase von Olympiakos nur den Pfosten traf. Der zuvor von Yassine Meriah gefoulte Kane verwandelte nur wenige Minuten später sicher vom Punkt. Beim zweiten Torschuss der Nord-Londoner traf Moura mit einem sehenswerten Fernschuss.

Podence glänzte vor dem Seitenwechsel mit einem Sololauf, ehe Valbuena Gäste-Keeper Hugo Lloris keine Chance ließ und die Olympiakos-Anhänger in Ekstase versetzte.

Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)

Tore: 0:1 Kane (26. Elfmeter), 0:2 Lucas (30.), 1:2 Podence (44.), 2:2 Valbuena (54., Elfmeter)



Club Brügge - Galatasaray Istanbul 0:0 (0:0)

Tore: Fehlanzeige