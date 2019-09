Champions Leauge, 1. Spieltag: Diese Spiele zeigt Sky live

Die UEFA Champions League ist zurück. Am 1. Spieltag stehen bereits einige Top-Spiele auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahr Ihr, welche Begegnungen in dieser Woche anstehen und welche davon live auf Sky zu sehen sind.

Champions League, 1. Spieltag: Das sind die Paarungen

Gleich zum Auftakt der aktuellen Auflage der Königsklasse kommt es zu zwei echten Krachern. Während sich Paris Saint-Germain und Real Madrid gegenüberstehen, bekommt es der BVB am Vortag mit dem FC Barcelona zu tun.

Termin Heim Auswärts 17. September, 18.55 Uhr Inter Mailand Slavia Prag 17. September, 18.55 Uhr Olympique Lyon Zenit St. Petersburg 17. September, 21 Uhr SSC Neapel FC Liverpool 17. September, 21 Uhr RB Salzburg KRC Genk 17. September, 21 Uhr Borussia Dortmund FC Barcelona 17. September, 21 Uhr Benfica Lissabon RB Leipzig 17. September, 21 Uhr FC Chelsea FC Valencia 17. September, 21 Uhr Ajax Amsterdam Lille OSC 18. September, 18.55 Uhr Club Brügge Galatasaray Istanbul 18. September, 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 18. September, 21 Uhr Paris Saint-Germian Real Madrid 18. September, 21 Uhr Bayern München Roter Stern Belgrad 18. September, 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City 18. September, 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 18. September, 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin 18. September, 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau

Champions League, 1. Spieltag: Diese Spiele kommen bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in dieser Spielzeit alle Spiele der Champions League live. Dabei ist jedoch zu beachten, dass pro Spieltag jeweils nur zwei deutsche Teams in voller Länge und als Einzelspiel übertragen werden. Alle anderen Partien sind nur in der Konferenz zu verfolgen.

Eine Übersicht der Matches mit deutscher Beteiligung vom 1. Spieltag, die Ihr auf Sky sehen könnt, habt Ihr hier:

Termin Einzelspiel Konferenz 17.09. (21 Uhr) Borussia Dortmund - FC Barcelona Benfica Lissabon - RB Leipzig 18.09. (21 Uhr) FC Bayern - Roter Stern Belgrad Bayer Leverkusen - Lokomotive Moskau

Bei Sky Österreich gibt es eine Abweichung: Statt der Partie des BVB ist dort die Begegnung Salzburg gegen Genk im Einzelspiel zu sehen. Für das Spiel der Borussia müssen alle österreichischen Sky-Abonnenten auf die Konferenz zurückgreifen.

Champions League 2019/20: Der Spielplan

Nachdem die 32 Teilnehmer den 1. Spieltag in dieser Woche absolviert haben, geht es für die Teams Anfang Oktober weiter. Das Finale findet am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.