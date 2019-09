Champions League: 1. Spieltag mit dem FC Bayern, BVB und Co. im TV und LIVE-STREAM

Am 17. und 18. September startet die UEFA Champions League in ihre neue Saison. Mit dabei sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig vier deutsche Mannschaften. Welche Spiele an den beiden Tagen wann und wo im TV und im Live-Stream zu sehen sind, erfahrt Ihr hier.

Champions League, 1. Spieltag: Termine, Datum

Nachdem die europäischen Top-Ligen bereits Mitte und Ende August in die Saison gestartet sind, geht es jetzt auch endlich in der Königklasse wieder los. Am 17. und 18. September findet der erste Spieltag der neuen Champions-League-Saison statt und auf einen deutschen Teilnehmer wartet gleich zum Auftakt ein echter Kracher.

Borussia Dortmund trifft nämlich am ersten Spieltag in der Todesgruppe F auf den FC Barcelona. RB Leipzig (Befnica Lissabon), Bayer Leverkusen (Lokomotive Moskau) und der FC Bayern München (Roter Stern Belgrad) haben vergleichsweise einfache Auftakthürden zu meistern.

Mit den Begegnungen zwischen Liverpool und Neapel, Paris Saint-Germain und Real Madrid und Atletico Madrid gegen Juventus Turin bietet der 1. Spieltag der Königsklasse drei weitere absolute Topspiele.

© getty

UEFA Champions League im TV und im LIVE-STREAM

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Königsklasse auch in diesem Jahr nicht im Free-TV gezeigt wird. Einzige Ausnahme: Sollte es ein deutsches Team ins Finale schaffen.

Doch wie funktioniert die Aufteilung der Spiele zwischen Sky und DAZN? Die wichtigsten Fakten:

Das komplette Paket umfasst 138 Spiele pro Champions-League-Saison.

DAZN wird insgesamt 110 Spiele übertragen, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge.

Sky besitzt die Rechte an 34 Einzelspiele, davon sind 28 Spiele exklusiv.

Sky bietet an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen an.

Die Highlights aller Spiele sind sowohl auf Sky als auch auf DAZN verfügbar.

Der UEFA Super Cup, das Champions-League-Halbfinale und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

Champions League: 1. Spieltag mit Bayern, BVB und Co. im TV und LIVE-STREAM

Durch das Picking System hat Sky am ersten Spieltag sowohl für den 17. als auch für den 18. September das Recht, das Spiel zu wählen, welches exklusiv nur vom Pay-TV-Sender gezeigt wird. Dabei fiel die Wahl am Dienstag (17. September) auf das Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Barcelona und am Mittwoch (18. September) auf den CL-Auftakt der Bayern gegen Roter Stern Belgrad.

Alle restlichen Einzelspiele, darunter die Spitzenspiele zwischen dem SSC Neapel und dem FC Liverpool (17. September), PSG und Real Madrid (18. September) und Atletico gegen Juventus (18. September), werden exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen sein. Sky zeigt an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden außerdem einen Live-Stream zur Konferenz sowie zum jeweiligen Einzelspiel via Sky Go an.

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele vom 17. September im TV/Live-Stream

Gruppe Heim Auswärts Anstoß Übertragung E SSC Neapel FC Liverpool 21.00 Uhr DAZN E RB Salzburg KRC Genk 21.00 Uhr DAZN F Inter Mailand Slavia Prag 18.55 Uhr DAZN F Borussia Dortmund FC Barcelona 21.00 Uhr Sky/Sky Go G Olympique Lyon Zenit St. Petersburg 18.55 Uhr DAZN G Benfica Lissabon RB Leipzig 21.00 Uhr DAZN H FC Chelsea FC Valencia 21.00 Uhr DAZN H Ajax Amsterdam OSC Lille 21.00 Uhr DAZN

*Fett markiert sind die Spiele mit deutscher Beteiligung

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele vom 18. September im TV/Live-Stream

Gruppe Heim Auswärts Anstoß Übertragung A Club Brügge Galatasaray Istanbul 18.55 Uhr DAZN A Paris Saint-Germain Real Madrid 21.00 Uhr DAZN B Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 18.55 Uhr DAZN B FC Bayern München Roter Stern Belgrad 21.00 Uhr Sky/Sky Go C Schachtar Donezk Manchester City 21.00 Uhr DAZN C Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 21.00 Uhr DAZN D Atletico Madrid Juventus Turin 21.00 Uhr DAZN D Bayer 04 Leverkusen Lokomotive Moskau 21.00 Uhr DAZN

*Fett markiert sind die Spiele mit deutscher Beteiligung