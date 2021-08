FC Bayern schlägt BVB - Drei Thesen zum Supercup: In dieser Form muss der FCB mit Süle verlängern

Die Maschine läuft, wenn es darauf ankommt: Der Supercup-Triumph des FC Bayern in Dortmund zeigt, dass Julian Nagelsmann im Grunde nicht viel anders machen muss als Hansi Flick. Und, dass Niklas Süle immer noch ein sehr guter Innenverteidiger ist.

Aus BVB-Sicht lässt sich (einmal mehr) festhalten, dass die Schwarz-Gelben Verstärkung für die rechte Abwehrseite benötigen.

Drei Thesen zum Supercup 2021.

1. Das Altbewährte funktioniert beim FC Bayern: Es braucht (noch) keine Nagelsmann-Revolution

Zweites Pflichtspiel, erster Titel: Klar, es ist nur der Supercup, und klar, Julian Nagelsmann hat am Dienstagabend zu einem gewissen Teil die Früchte der Arbeit von Hansi Flick geerntet, doch das 3:1 bei Borussia Dortmund darf der neue Trainer des FC Bayern durchaus als persönlichen Triumph verbuchen.

Sein Schlüssel zu diesem Triumph ist nämlich so simpel wie untypisch für jemanden der als eine Art Innovator und Revolutionär vorgestellt wurde: Nagelsmann verkopft sich nicht zu sehr, er will nicht zu schnell zu viel Neues - und tut seiner Mannschaft nach einer strapaziösen Saison 2020/21 damit einen großen Gefallen.

Von der in Hoffenheim und Leipzig häufig praktizierten Grundordnung mit einer Dreier- respektive Fünferabwehrkette fehlt bisher jede Spur, Nagelsmann setzt auf das seit Jahren bewährte 4-2-3-1 und experimentiert in puncto Personal ebenso wenig herum. Muss er ja auch nicht. Die Achse steht und funktioniert, erst recht in den großen Spielen: Hinten hält Manuel Neuer alles, was es zu halten gibt, im Mittelfeld bilden Joshua Kimmich und Leon Goretzka das zuverlässige Herzstück und an vorderster Front läuft Robert Lewandowski mithilfe seiner "Zuarbeiter" um Thomas Müller weiterhin wie ein Uhrwerk.

Für Nagelsmann besteht also kein Grund, den FC Bayern auf Biegen und Brechen neu zu erfinden. Gewiss: Er muss mittel- bis langfristig neue taktische Elemente ins Spiel der Münchner bringen, zudem in Sachen Personal ein größeres Augenmerk auf die Förderung junger Spieler legen, die in die Fußstapfen der Routiniers treten können. Das tut er auch schon, wie das Beispiel Josip Stanisic zeigt. Doch solange Neuer, Lewandowski und Co. so performen wie gegen den BVB, braucht es an der Säbener Straße zumindest in dieser Saison weder eine große taktische noch eine große personelle Revolution.

Umso wichtiger ist aus Bayern-Sicht, dass die genannten Leistungsträger fit durch die Saison kommen. In der Breite fehlt es weniger als zwei Wochen vor der Schließung des Transferfensters nämlich nach wie vor an Qualität, darüber sollte auch der Supercup-Sieg nicht hinwegtäuschen. Nagelsmann selbst betonte nach dem Spiel: "Wir schauen immer, was auf dem Transfermarkt geht. Wenn noch Spieler kommen, freuen wir uns. Wenn nicht, freuen wir uns auch, weil wir eine sehr gute Mannschaft haben."

Supercup - BVB vs. FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/32 Der FC Bayern München hat den ersten Titel der Saison gewonnen. Im Supercup gewann der Rekordmeister mit 3:1 gegen den BVB, dem haarsträubende Defensivfehler unterliefen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 BORUSSIA DORTMUND - GREGOR KOBEL: Unterstrich seinen Status als Nummer eins. Gute Strafraumbeherrschung und souveränes Spiel mit dem Ball. Gegen Lewandowskis Kopfball machtlos (41.). Beim 0:2 und 1:3 chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/32 FELIX PASSLACK: Hatte gegen Davies und Bayerns rotierenden Flügel große Probleme. Sein missglückter Rückpass hätte den frühen Rückstand bedeuten müssen (10.). Zu passiv gegen Gnabry vor dem 0:1. Ließ sich vor dem 0:2 locken (50.). Note: 5,5. © getty 4/32 AXEL WITSEL: Strahlte auf ungewohnter Position erneut viel Sicherheit aus. Starke Rettungstat nach Gnabrys Flanke (8.). Stand bei Lewandowskis Schuss goldrichtig und klärte mit seinem Schulterblatt auf der Linie (34.). Note: 3. © getty 5/32 MANUEL AKANJI: Behielt in der hektischen Anfangsphase mit gutem Stellungsspiel die Ruhe. Zu weit weg von Lewandowski vor dessen Tor. Im Spielaufbau eigentlich sicher, bis er gegen Tolisso völlig kopflos das 1:3 einleitete (74.). Note: 5. © getty 6/32 NICO SCHULZ: Hatte Glück, dass sein haarsträubender Fehlpass von Gnabry nicht bestraft wurde (6.). Ab und an etwas schläfrig gegen den schnellen Coman. Offensiv immerhin ein bisschen aktiver als Passlack. Note: 4. © getty 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Riesiges Laufpensum, immer anspielbar. Die zündenden Ideen fand er aber zu selten. Einfacher Ballverlust gegen Müller (38.). Eroberte dafür viele Bälle und holte einige Freistöße heraus. Note: 3. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Die Zweikampfmaschine in Roses Rautensystem! Klasse Steilpass auf Reus (20.). Legte den Treffer von Reus mustergültig auf. Verlor dafür ungewohnt oft den Ball. Note: 3,5. © getty 9/32 GIOVANNI REYNA: Arbeitete enorm viel mit nach hinten. Enorm giftig in den Zweikämpfen (16). Im Angriffsspiel dafür etwas zu verhalten, er gab keinen Torschuss ab. Seine vielen Flanken brachten kaum Gefahr. Note: 4. © getty 10/32 MARCO REUS: Anführer des Dortmunder Offensivpressings zu Beginn. Hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Neuer. Dann lange ohne Zugriff, ehe er per Traumtor zum Anschluss traf. Peitschte sein Team an. Note: 3. © getty 11/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der 16-Jährige sorgte durch seine quirlige Art zwar für Gefahr, traf aber einige falsche Entscheidungen. Schaltete nach Haalands Pass zu spät (29.). Deutlich im Abseits bei seinem vermeintlichen Tor (36.). Note: 4,5. © getty 12/32 ERLING HAALAND: Prallte zu Beginn an Süle ab (4.). Machte viele Sprints und riss somit Lücken. Seine Ballannahme hätte ein Tor verdient gehabt (39.). Tappte in die Abseitsfalle (53.). Mit einigen guten Ideen, die seine Mitspieler nicht nutzten. Note: 3. © getty 13/32 DONYELL MALEN (ab 58.): Ersetzte Moukoko und zeigte Upamecano gleich seine Spritzigkeit (59.). Schlechtes Stellungsspiel nach Haalands schöner Vorarbeit (61.). Blieb ohne Abschluss. Der Neuzugang braucht noch Zeit. Note: 4. © getty 14/32 MARCO PASALIC (ab 78.): Kam für die Schlussoffensive für Reyna in die Partie und somit zu seinem Debüt bei den BVB-Profis. Der 20-Jährige blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 15/32 REINIER (ab 84.): Der frischgebackene Olympiasieger wurde für Bellingham eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/32 MARIUS WOLF (ab 84.): Der Rückkehrer kam für Passlack und reihte sich positionsgetreu auf der rechten Abwehrseite ein. Keine Bewertung. © getty 17/32 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Mit seiner Glanzparade gegen Reus (20.) früh ein wichtiger Faktor und einer der Matchwinner, beim Schlenzer des BVB-Kapitäns zum Anschlusstreffer jedoch machtlos. Note: 2. © getty 18/32 Josip Stanisic: Nicht immer sicher im Spiel mit Ball, gerade in den vielen Pressingphasen der Dortmunder in Durchgang eins wackelte das Eigengewächs ein paar Mal. Dafür in puncto Zweikampfführung solide. Note: 3. © getty 19/32 DAYOT UPAMECANO: Weitaus sicherer als beim Liga-Auftakt gegen Gladbach, ließ sich diesmal nicht zu unnötigen Fouls oder Unkonzentriertheiten hinreißen. Mit einer Zweikampfquote von 75 Prozent bester Zweikämpfer beim FCB. Note: 2,5. © getty 20/32 NIKLAS SÜLE: Noch ein Stückchen souveräner als Upamecano. Bremste Haaland ein ums andere Mal aus, wartete darüber hinaus mit hervorragender Spieleröffnung auf - ganz im Gegensatz zu den Dortmunder Innenverteidigern. Note: 2. © getty 21/32 ALPHONSO DAVIES: Wichtige Rettungstat in der 26., als er beim Zurücksprinten Moukoko den Ball vom Fuß stibitzte. Zudem maßgeblich am 2:0 beteiligt. Dafür auch mit hoher Fehlerquote (24 Ballverluste - Höchstwert). Note: 3. © getty 22/32 JOSHUA KIMMICH: Giftig im Zweikampf, sicher im Passspiel. Traute sich auch in der gegnerischen Hälfte viele Aktionen zu und überzeugte mit einigen klugen Seitenverlagerungen. Alles wie gewohnt also. Note: 2. © getty 23/32 LEON GORETZKA: Wie Kimmich eine zuverlässige Konstante im Zentrum. Mit neun Ballgewinnen bester Balleroberer beim FCB. Note: 2. © getty 24/32 SERGE GNABRY: Klar verbessert gegenüber dem Gladbach-Spiel, tankte mit einer perfekt getimten Vorlage zum 1:0 Selbstvertrauen und war an vielen weiteren guten Offensivaktionen beteiligt. Arbeitete auch konsequent zurück. Note: 2,5. © getty 25/32 THOMAS MÜLLER: Erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Ansonsten ohne nennenswerte Offensivaktion. Note: 3. © getty 26/32 KINGSLEY COMAN: Bemüht und fleißig wie eh und je, mit guter Zweikampfquote (71 Prozent), aber ohne persönlichen Ertrag. Kurz nach der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 27/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Brachte seinen Ex-Klub zum wiederholten Male zur Verzweiflung. War zusätzlich zu seinem Doppelpack auch am Müller-Tor beteiligt. Weltklasse. Note: 1. © getty 28/32 LEROY SANE: Kam in der 49. für Coman. Stellte sich in den Dienst der Mannschaft, offensiv gelang Sane aber nichts Erwähnenswertes. Note: 3,5. © getty 29/32 CORENTIN TOLISSO: Kam in der 73. Minute für Gnabry und leitete mit seinem Ballgewinn gegen Akanji gleich das entscheidende 3:1 durch Lewandowski ein. Top-Joker. Note: 2. © getty 30/32 JAMAL MUSIALA: Durfte wie Tolisso noch eine knappe Viertelstunde anstelle von Müller mitwirken. Deutete mit ein, zwei guten Dribblings sein Potenzial an. Note: 3. © getty 31/32 BOUNA SARR: Ersetzte Stanisic kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © getty 32/32 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in der 88. für Lewandowski. Keine Bewertung.

2. In dieser Form muss der FC Bayern mit Süle verlängern

Einer der, wenn nicht sogar der größte Trumpf des Rekordmeisters in Dortmund: Die Defensive hat sich deutlich gefestigter als noch beim Liga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach präsentiert (1:1). Vor allem gelang es der Nagelsmann-Elf, Erling Haaland über weite Strecken der Partie kaltzustellen. Gerade das aus Niklas Süle und Dayot Upamecano bestehende Innenverteidiger-Pärchen harmonierte hervorragend miteinander, beide gewannen mehr als die Hälfte ihrer Zweikämpfe und überzeugten - anders als ihre Gegenüber - mit sicherem und zuverlässigem Spielaufbau.

"Wir haben sehr gut verteidigt, waren sehr aggressiv. Niki und Upa waren sehr stabil in der Kette. Es war von beiden ein Schritt nach vorne", lobte Nagelsmann nach dem Abpfiff.

Vor allem die momentane Verfassung von Süle ist durchaus als Überraschung einzustufen. Der 25-Jährige, bei der EM nur Bankdrücker und in den vergangenen Jahren für gewöhnlich ohnehin mit ein paar Kilos zu viel auf den Rippen aus der Sommerpause zurückgekehrt, hinterlässt unter seinem ehemaligen Hoffenheimer Förderer Nagelsmann einen erstaunlich fitten und wachen Eindruck. Knüpft er in den kommenden Wochen und Monaten an diese Form an, müssen die Bayern seinen 2022 auslaufenden Vertrag verlängern. Ein Verkaufskandidat ist er in diesem Sommer sowieso nicht mehr. Nagelsmann plant mit ihm. Zu Recht.

3. Ein neuer Rechtsverteidiger würde dem BVB guttun

"Ich habe viel Positives gesehen", sagte BVB-Trainer Marco Rose nach dem Spiel. Seine Mannschaft habe sich gerade offensiv einiges zugetraut und einige aussichtsreiche Chancen erarbeitet. Mag sein. Wie so oft in der jüngeren Vergangenheit brach dem BVB gegen die eiskalten Bayern aber einmal mehr eine zu schwache Defensivleistung das Genick.

Manuel Akanjis verheerender Fauxpas vor dem dritten Bayern-Tor war dabei nur die Spitze des Eisbergs. Gerade Felix Passlack auf der rechten Abwehrseite wirkte mit und ohne Ball komplett überfordert, die ersten beiden Gegentreffer kamen über seine Seite zustande.

"Felix hat sich in der Vorbereitung für diese Aufgabe qualifiziert", nahm Rose den 23-Jährigen nach dem Spiel in Schutz, "wir sind sehr froh, ihn zu haben." Dennoch sollte klar sein, dass auf dem höchsten Niveau mehr Qualität gefragt ist. Auch der coronabedingt derzeit nicht zur Verfügung stehende Thomas Meunier ist keine 1A-Lösung, wenn man sich seine Debüt-Saison in Erinnerung ruft und zugleich an die Auftritte seines Vorgängers Achraf Hakimi zurückdenkt.

Keine neue, aber wieder einmal deutlich gewordene Erkenntnis: Ein neuer Rechtsverteidiger würde dem BVB guttun.