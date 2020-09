FC Bayern München - BVB: Stimmen und Reaktionen zum Supercup: "Absolute Energieleistung"

Die Dortmunder hadern nach dem 2:3 im Supercup gegen den FC Bayern mit der Chancenauswertung. Lucien Favre ist zwar nicht "top, top zufrieden, aber zufrieden", FCB-Trainer Hansi Flick lobt zwei Spieler besonders. Die Stimmen zum Supercup.

Nach dem 3:2 des FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Supercup fassen SPOX und Goal die Stimmen von DAZN, ZDF und der PK zusammen.

Hansi Flick: "Zeigt Mentalität und Klasse der Mannschaft"

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Es ist wichtig, dass man auch solche Spiele für sich entscheidet. Das zeigt die Mentalität, aber auch die Klasse der Mannschaft.

... über die Bayern-Gerüchte um Andrej Kramaric: "Er ist natürlich einer der besten Stürmer der Liga. Aber aktuell weiß ich dazu nichts. Warten wir mal, was bis zum 5. Oktober passiert. Lassen wir uns überraschen."

... über Lucas Hernandez: "Er ist ein absoluter Fighter und tut uns in diesen Spielen sehr gut. Er hat auch eine gewisse Härte, die es in solchen Spielen braucht. Er hatte keine einfache Zeit. Ich finde, dass er angekommen ist."

... über Joshua Kimmich: "Er ist ein absoluter Profi. Das Tor war eine wahnsinnige Energieleistung, eine Auszeichnung für ihn, weil er nie aufgibt."

Lucien Favre: "Bin nicht top, top zufrieden, aber zufrieden"

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Am Ende haben wir den Pokal, das fühlt sich gut an. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben für den Pokal gefightet. Man hat gesehen, dass wir die Mentalität haben, so ein Spiel für uns zu entscheiden, auch wenn es nicht das Beste war. Insgesamt war es ein Duell auf Augenhöhe.

Wir sind nicht gut reingekommen, haben dann trotzdem mit 2:0 geführt. Da müssen wir uns dann geschickter anstellen. Gerade die beiden Gegentore sind zwei einfache eigene Ballverluste. Da haben wir sie zu sehr eingeladen. Es war jetzt nicht so, dass sie uns auseinander gespielt haben. Aber wenn du solche Fehler gegen Dortmund machst, haben sie die Qualität, schnell in die Spitze zu spielen.

Das ist deren Spiel und da spielen wir ihnen in die Karten. Aber natürlich ändern wir unseren Spielstil dann auch nicht. Wir werden einen Teufel tun und uns gegen Dortmund hinten reinstellen."

FC Bayern - BVB: Noten und Einzelkritiken zum Supercup © imago images / Poolfoto 1/32 Der FC Bayern darf sich Quintuple-Sieger nennen. Dank des 3:2-Siegs gegen Borussia Dortmund gewann der deutsche Rekordmeister auch den DFL-Supercup. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © imago images / RHR-Foto 2/32 MANUEL NEUER: In der 24. Minute mit einem schlimmen Fehlpass, den er aber selbst mit einer Parade wieder ausbügelte. Ansonsten der sichere Rückhalt, zudem noch mit einer Monsterparade gegen Haaland (59.). Bei den Gegentoren machtlos. Note: 2. © imago images / MIS 3/32 BENJAMIN PAVARD (bis 76.): Erledigte seine Defensivaufgaben nach schwierigen ersten Minuten solide und leistete sich keine Fehler. Setzte jedoch kaum Akzente nach vorne. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 4/32 NIKLAS SÜLE: Zu Beginn mit Problemen, fand sich im Lauf der ersten Halbzeit aber immer besser zurecht. Starke Balleroberung gegen Haaland bei einem BVB-Konter in der 52. Minute. Bei einigen Aktionen aber auch mit Geschwindigkeitsdefiziten. Note: 3. © imago images / Poolfoto 5/32 LUCAS HERNANDEZ: Knüpfte an seine jüngst starken Leistungen an und mutierte in der nicht immer sattelfesten FCB-Defensive zum Fels in der Brandung. Sah beim kollektiv weniger gut verteidigten 2:2 nicht gut aus, sonst aber stets aggressiv. Note: 2. © imago images / Poolfoto 6/32 ALPHONSO DAVIES: Bei den ersten beiden Toren direkt beteiligt, seine Flanke zum 2:0 war perfekt getimt. Defensiv wieder mit der einen oder anderen Unsicherheit, aber verbessert. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 7/32 JAVI MARTINEZ (bis 82.): Holte sich zu Beginn einen Rüffel von Müller ab, weil er zu nah an der Viererkette verteidigte. Daraufhin präsenter im Mittelfeld, gewann viele Zweikämpfe. In dieser Form weiterhin wichtig. Note: 2,5. © imago images / Philippe Ruiz 8/32 JOSHUA KIMMICH: Der Chef im Mittelfeld, der sich immer wieder ruhig am Ball präsentierte und das Spiel klug verlagerte. Erzielte den Siegtreffer nach einem starken Lauf in den Sechzehner mit dem Glück des Tüchtigen. Note: 2. © imago images / Poolfoto 9/32 CORENTIN TOLISSO: Unabhängig von seinem Treffer zum 1:0 mit einer guten, weil wachen und ballsicheren Vorstellung. Brachte 92 Prozent seiner Zuspiele an seine Mitspieler (Bestwert) und befreite sich auch immer wieder gut aus dem BVB-Pressing. Note: 2. © imago images / Poolfoto 10/32 THOMAS MÜLLER: Der Antreiber auf dem Platz, coachte seine Kollegen immer wieder lautstark und war wie gewohnt überall zu finden. Erzielte das 2:0 per Kopf und war auch in Durchgang zwei immer wieder in viele gute Aktionen involviert. Note: 2. © imago images / Poolfoto 11/32 KINGSLEY COMAN (bis 53.): Neben Müller der aktivste Offensivspieler beim FCB in Durchgang eins, suchte auf der linken Seite oft das Eins-gegen-Eins und machte Meunier ein ums andere Mal frisch. In seinen Aktionen aber nicht immer glücklich. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 12/32 ROBERT LEWANDOWSKI (bis 82.): Leitete das 1:0 und das 3:2 ein. Ansonsten eher weniger auffällig, kam selten zum Abschluss. Verarbeitete den (zugegebenermaßen) schwierigen Pass von Martinez vor dem 2:2 nicht gut und verlor den Ball. Note: 3,5. © imago images / Thomas Frey 13/32 SERGE GNABRY (ab 53.): Kam für Coman, orientierte sich aber mehr ins Zentrum und war hin und wieder auch rechts zu finden. Trat nicht nennenswert in Erscheinung. Note: 3,5. © imago images / ActionPictures 14/32 CHRIS RICHARDS (ab 76.): Ersetzte Pavard auf der rechten Abwehrseite. Mit einem guten Lauf in den Sechzehner in der 80., ansonsten ohne Aktionen nach vorne. Verteidigte dafür solide. Keine Bewertung. © imago images / Jan Huebner 15/32 JOSHUA ZIRKZEE (ab 82.): Löste Lewandowski in der Schlussphase ab. Keine Bewertung. © imago images / Sven Simon 16/32 JAMAL MUSIALA (ab 82.): Durfte anstelle von Martinez noch ein paar Minuten ran. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 17/32 MARVIN HITZ: Hatte bei zwei von drei Gegentoren sehr viel Pech, ansonsten tatsächlich gar nicht so häufig geprüft. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 18/32 EMRE CAN: Führte die meisten Zweikämpfe aufseiten der Gäste – und gewann satte 75 Prozent. Insgesamt sehr bissig, aggressiv und konzentriert. Tadelloser Auftritt des Nationalspielers. Note: 2. © imago images / Poolfoto 19/32 MATS HUMMELS (bis 76.): Verbuchte die meisten klärenden Aktionen, zudem gewann kein Dortmunder häufiger den Ball (8). Wie seine Nebenmänner mit starker Leistung. Machte später Platz für Piszczek. Note: 2. © imago images / Poolfoto 20/32 MANUEL AKANJI: Eroberte vor dem 2:2 tief in Bayerns Hälfte den Ball gegen Lewandowski. Generell sehr aufmerksam und stark im Zweikampf (66,7 Prozent). Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 21/32 THOMAS MEUNIER (bis 67.): Ließ sich im Vorfeld des 0:1 von Davies düpieren und vergab die riesige Chance aufs 2:2 in kläglicher Manier. Note: 4. © imago images / Poolfoto 22/32 MAHMOUD DAHOUD: Machte einen ordentlichen Job und hätte sich beinahe als Assistgeber aufs Scoreboard gebracht. Seinen tollen Pass vermochte Meunier aber nicht zu veredeln. Note: 3. © imago images / Horstmüller 23/32 THOMAS DELANEY: Rückte für Witsel ins Team und legitimierte seinen Einsatz mit starkem Engagement. Bediente Haaland im Vorfeld des 2:2 schulbuchmäßig, verlor aber im entscheidenden Moment den Ball gegen Kimmich. Note: 3. © imago images / Kirchner-Media 24/32 FELIX PASSLACK: Nach vielen Jahren erstmals wieder in der BVB-Startelf bei einem Pflichtspiel. Konnte spielerisch mithalten, ließ sich vor dem 0:2 aber deutlich von Müller überspringen. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 25/32 JULIAN BRANDT (bis 76.): Vor allem zu Beginn der Partie mit vielen Flüchtigkeitsfehlern und Ballverlusten (insgesamt 16). Fing sich später etwas und durfte nach gefühlter Ewigkeit mal wieder ein eigenes Tor für den BVB bejubeln. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 26/32 MARCO REUS (bis 72.): Schob immer wieder mit an, war in seinen Aktionen aber mehrfach nicht zwingend. Hatte einen Geistesblitz als er Haaland zum potenziellen 3:2 auf die Reise schickte. Sein Mannschaftskamerad aber scheiterte aber an Neuer. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 27/32 ERLING HAALAND (bis 68.): Gut im Anpressen und insgesamt viel präsenter als in Augsburg. Bereitete Brandts Treffer zum 1:2 vor, den Ausgleich besorgte der Norweger eiskalt selbst. Scheiterte nur wenige Minuten später aus ähnlicher Lage an Neuer. Note: 2. © imago images / Revierfoto 28/32 NICO SCHULZ (ab 67.): Feierte sein Comeback nach überstandener Wadenverletzung, nahm aber keinen Einfluss aufs Geschehen. Note: 3,5. © imago images / Kirchner-Media 29/32 REINIER (ab 68.): Kam für Haaland in die Begegnung, versprühte aber nicht die Gefahr, die der Norweger aufs Grün gebracht hatte. Note: 3,5. © imago images / Kirchner-Media 30/32 GIOVANNI REYNA (ab 72.): Der US-Youngster ersetzte Reus, fiel jedoch nicht groß auf. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 31/32 JUDE BELLINGHAM (ab 76.): Spielte erstmals mit dem BVB um einen Titel, muss jedoch auf seine erste Silberware warten. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Poolfoto 32/32 LUKASZ PISZCZEK (ab 76.): Durfte in der Schlussviertelstunde mitmischen, das 2:3 konnte der Pole aber nicht verhindern. Note: Ohne Bewertung.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir hatten die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Ich bin zufrieden mit unserem Spiel, es gibt ein paar Sachen zu verbessern, aber insgesamt haben wir es gut gemacht - viel besser als in Augsburg. Leider haben wir unsere Torchancen nicht genutzt. Ich bin nicht top, top zufrieden, aber zufrieden."

Marwin Hitz (Borussia Dortmund): "Bei den Toren der Bayern war schon ein wenig Spielglück dabei. Wir sind gut nach dem 0:2 zurückgekommen, letztendlich hat uns aber ein Tor gefehlt. Das ist schade und ärgert einen. Wir haben bewiesen, dass wir fußballerisch etwas bieten können. Aber dass das erste Tor so nach einem Standard fällt, das darf nicht passieren, das muss man besser absichern."

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist das Ergebnis ein bisschen enttäuschend. Am Ende ist es auch eine Qualität der Münchner, dass sie noch das Tor machen, wenn sie noch eine Chance bekommen. Du kriegst nicht so viele hundertprozentige Chancen gegen Bayern, wir hatten in der zweiten Halbzeit zwei von Erling Haaland und Meunier, da musst du eine machen. Es ist immer anstrengend, gegen Bayern zu spielen, weil sie den Ball gut zirkulieren. Das wichtigste ist, dem Druck standzuhalten. Das haben wir überwiegend gut gemacht. Wenn man das vergleicht mit der Vergangenheit, war das heute schon besser."

DAZN-Experte Sandro Wagner: "Der BVB hat ein super Spiel gezeigt, hat die Bayern sehr gut gefordert und hatte in der zweiten Halbzeit auch die besseren Chancen. Die musst du dann nutzen. Aber Bayern hat die Qualität, mit einer Chance das Tor zu machen. Aber mir hat dieses Spiel heute sehr viel Spaß gemacht, die Fans haben ein tolles Spiel gesehen."