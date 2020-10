Lucas Hernandez beim FC Bayern München: Ankunft zur rechten Zeit

Wie im europäischen Supercup gegen den FC Sevilla überzeugt Lucas Hernandez auch im deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund. Hansi Flick hat nach dem 3:2 ein Sonderlob für den Franzosen parat, der nach seiner von vielen Tiefen geprägten Premierensaison beim FC Bayern merklich aufblüht.

Nicht wenige Fußballfachsimpler pflegen zu behaupten, die Leistung eines Spielers werde maßgeblich durch dessen erste Aktion beeinflusst. Eine schlechte erste Aktion, etwa ein vom Gegner eiskalt bestrafter Ballverlust, könne schnell zur mentalen Belastung werden. Eine gute erste Aktion hingegen, etwa ein gewonnener Zweikampf in der eigenen Gefahrenzone, könne beflügeln.

Sollte in dieser These denn tatsächlich ein Stückchen Wahrheit stecken, so verwundert es nicht, dass sich Lucas Hernandez am Mittwochabend neben Siegtorschütze Joshua Kimmich zu den stärksten Spielern beim Supercup-Triumph des FC Bayern aufschwang. Es lief gerade die 4. Minute, da stibitzte der Abwehrspieler dem im Sechzehner zum Schuss ausholenden Erling Haaland den Ball vom Fuß.

Ohne Hernandez' Rettungsaktion wäre der Dortmunder Angreifer zum Abschluss gekommen - und möglicherweise zum frühen Torerfolg. "Klasse, Lucas", brüllte Thomas Müller, der die Aktion aus etwa 20 Metern Entfernung beobachtet hatte, während Javi Martinez seinem Kumpel mit einem anerkennenden "Bien" auf die Schulter klopfte.

Es sollte nicht das einzige Kompliment für Hernandez bleiben, auch wenn er beim zwischenzeitlichen 1:2 durch Julian Brandt eine gewisse Mitschuld hatte. Dafür war er über weite Strecken der 90 Minuten einfach zu präsent, zu bissig, zu wichtig für die Münchner. Und obendrein zu nervig für die Dortmunder, die sich bei Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus mehr als nur einmal über die bisweilen am Rande des Erlaubten geführten Zweikämpfe des Franzosen beklagten.

Flickt lobt "absoluten Fighter" Hernandez: "Tut uns gut"

"Lucas ist ein absoluter Fighter und tut uns gerade in solchen Spielen sehr gut. Er hat auch eine gewisse Härte, die es in solchen Spielen braucht", lobte Hansi Flick den Linksfuß nach dem Schlusspfiff. Der Eindruck des Bayern-Trainers täuschte nicht: Nach Angaben der Statistikexperten von Opta gewann der in Abwesenheit des angeschlagenen David Alaba in der Innenverteidigung eingesetzte Hernandez 83 Prozent seiner Zweikämpfe und verbuchte mit zehn Balleroberungen die meisten aufseiten des FCB.

Die darüber hinaus für einen Innenverteidiger überdurchschnittlich gute Passquote von 86 Prozent rundete seine gelungene Leistung ab. Nicht die erste in dieser Saison, hatte Hernandez doch schon in der vergangenen Woche beim europäischen Supercup gegen den FC Sevilla in Budapest (2:1) überzeugt - allerdings als Linksverteidiger, weil Flick der Meinung gewesen war, der 24-Jährige sei besser im Rhythmus als Alphonso Davies.

Für den 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid verpflichteten Weltmeister war jener Vorzug vor Shootingstar Davies ein wichtiges Zeichen nach einer schwierigen ersten Saison in München, die von Verletzungen und Formschwankungen geprägt gewesen war. Eine Saison, die ihn unzufrieden und nachdenklich gemacht hatte. Hernandez kündigte während der Länderspielreise Anfang September nicht grundlos an, er werde über einen Tapetenwechsel nachdenken, wenn sich an seinem Status als sporadische Einsatzkraft nichts ändere.

FC Bayern - BVB: Noten und Einzelkritiken zum Supercup

MANUEL NEUER: In der 24. Minute mit einem schlimmen Fehlpass, den er aber selbst mit einer Parade wieder ausbügelte. Ansonsten der sichere Rückhalt, zudem noch mit einer Monsterparade gegen Haaland (59.). Bei den Gegentoren machtlos. Note: 2.

BENJAMIN PAVARD (bis 76.): Erledigte seine Defensivaufgaben nach schwierigen ersten Minuten solide und leistete sich keine Fehler. Setzte jedoch kaum Akzente nach vorne. Note: 3.

NIKLAS SÜLE: Zu Beginn mit Problemen, fand sich im Lauf der ersten Halbzeit aber immer besser zurecht. Starke Balleroberung gegen Haaland bei einem BVB-Konter in der 52. Minute. Bei einigen Aktionen aber auch mit Geschwindigkeitsdefiziten. Note: 3.

LUCAS HERNANDEZ: Knüpfte trotz seines verbesserungswürdigen Positionsspiels vor dem ersten BVB-Tor an seine jüngst starken Leistungen an und erwies sich in der nicht immer sattelfesten FCB-Defensive als Sicherheitsfaktor. Sehr zweikampfstark. Note: 2.

ALPHONSO DAVIES: Bei den ersten beiden Toren direkt beteiligt, seine Flanke zum 2:0 war perfekt getimt. Defensiv wieder mit der einen oder anderen Unsicherheit, aber verbessert. Note: 2,5.

JAVI MARTINEZ (bis 82.): Holte sich zu Beginn einen Rüffel von Müller ab, weil er zu nah an der Viererkette verteidigte. Daraufhin präsenter im Mittelfeld, gewann viele Zweikämpfe. In dieser Form weiterhin wichtig. Note: 2,5.

JOSHUA KIMMICH: Der Chef im Mittelfeld, der sich immer wieder ruhig am Ball präsentierte und das Spiel klug verlagerte. Erzielte den Siegtreffer nach einem starken Lauf in den Sechzehner mit dem Glück des Tüchtigen. Note: 2.

CORENTIN TOLISSO: Unabhängig von seinem Treffer zum 1:0 mit einer guten, weil wachen und ballsicheren Vorstellung. Brachte 92 Prozent seiner Zuspiele an seine Mitspieler (Bestwert) und befreite sich auch immer wieder gut aus dem BVB-Pressing. Note: 2.

THOMAS MÜLLER: Der Antreiber auf dem Platz, coachte seine Kollegen immer wieder lautstark und war wie gewohnt überall zu finden. Erzielte das 2:0 per Kopf und war auch in Durchgang zwei immer wieder in viele gute Aktionen involviert. Note: 2.

KINGSLEY COMAN (bis 53.): Neben Müller der aktivste Offensivspieler beim FCB in Durchgang eins, suchte auf der linken Seite oft das Eins-gegen-Eins und machte Meunier ein ums andere Mal frisch. In seinen Aktionen aber nicht immer glücklich. Note: 3,5.

ROBERT LEWANDOWSKI (bis 82.): Leitete das 1:0 und das 3:2 ein. Ansonsten eher weniger auffällig, kam selten zum Abschluss. Verarbeitete den (zugegebenermaßen) schwierigen Pass von Martinez vor dem 2:2 nicht gut und verlor den Ball. Note: 3,5.

SERGE GNABRY (ab 53.): Kam für Coman, orientierte sich aber mehr ins Zentrum und war hin und wieder auch rechts zu finden. Trat nicht nennenswert in Erscheinung. Note: 3,5.

CHRIS RICHARDS (ab 76.): Ersetzte Pavard auf der rechten Abwehrseite. Mit einem guten Lauf in den Sechzehner in der 80., ansonsten ohne Aktionen nach vorne. Verteidigte dafür solide. Keine Bewertung.

JOSHUA ZIRKZEE (ab 82.): Löste Lewandowski in der Schlussphase ab. Keine Bewertung.

JAMAL MUSIALA (ab 82.): Durfte anstelle von Martinez noch ein paar Minuten ran. Keine Bewertung.

MARVIN HITZ: Hatte bei zwei von drei Gegentoren sehr viel Pech, ansonsten tatsächlich gar nicht so häufig geprüft. Note: 3,5.

EMRE CAN: Führte die meisten Zweikämpfe aufseiten der Gäste – und gewann satte 75 Prozent. Insgesamt sehr bissig, aggressiv und konzentriert. Tadelloser Auftritt des Nationalspielers. Note: 2.

MATS HUMMELS (bis 76.): Verbuchte die meisten klärenden Aktionen, zudem gewann kein Dortmunder häufiger den Ball (8). Wie seine Nebenmänner mit starker Leistung. Machte später Platz für Piszczek. Note: 2.

MANUEL AKANJI: Eroberte vor dem 2:2 tief in Bayerns Hälfte den Ball gegen Lewandowski. Generell sehr aufmerksam und stark im Zweikampf (66,7 Prozent). Note: 2,5.

THOMAS MEUNIER (bis 67.): Ließ sich im Vorfeld des 0:1 von Davies düpieren und vergab die riesige Chance aufs 2:2 in kläglicher Manier. Note: 4.

MAHMOUD DAHOUD: Machte einen ordentlichen Job und hätte sich beinahe als Assistgeber aufs Scoreboard gebracht. Seinen tollen Pass vermochte Meunier aber nicht zu veredeln. Note: 3.

THOMAS DELANEY: Rückte für Witsel ins Team und legitimierte seinen Einsatz mit starkem Engagement. Bediente Haaland im Vorfeld des 2:2 schulbuchmäßig, verlor aber im entscheidenden Moment den Ball gegen Kimmich. Note: 3.

FELIX PASSLACK: Nach vielen Jahren erstmals wieder in der BVB-Startelf bei einem Pflichtspiel. Konnte spielerisch mithalten, ließ sich vor dem 0:2 aber deutlich von Müller überspringen. Note: 3,5.

JULIAN BRANDT (bis 76.): Vor allem zu Beginn der Partie mit vielen Flüchtigkeitsfehlern und Ballverlusten (insgesamt 16). Fing sich später etwas und durfte nach gefühlter Ewigkeit mal wieder ein eigenes Tor für den BVB bejubeln. Note: 3,5.

MARCO REUS (bis 72.): Schob immer wieder mit an, war in seinen Aktionen aber mehrfach nicht zwingend. Hatte einen Geistesblitz als er Haaland zum potenziellen 3:2 auf die Reise schickte. Sein Mannschaftskamerad aber scheiterte aber an Neuer. Note: 3,5.

ERLING HAALAND (bis 68.): Gut im Anpressen und insgesamt viel präsenter als in Augsburg. Bereitete Brandts Treffer zum 1:2 vor, den Ausgleich besorgte der Norweger eiskalt selbst. Scheiterte nur wenige Minuten später aus ähnlicher Lage an Neuer. Note: 2.

NICO SCHULZ (ab 67.): Feierte sein Comeback nach überstandener Wadenverletzung, nahm aber keinen Einfluss aufs Geschehen. Note: 3,5.

REINIER (ab 68.): Kam für Haaland in die Begegnung, versprühte aber nicht die Gefahr, die der Norweger aufs Grün gebracht hatte. Note: 3,5.

GIOVANNI REYNA (ab 72.): Der US-Youngster ersetzte Reus, fiel jedoch nicht groß auf. Note: Ohne Bewertung.

JUDE BELLINGHAM (ab 76.): Spielte erstmals mit dem BVB um einen Titel, muss jedoch auf seine erste Silberware warten. Note: Ohne Bewertung.

LUKASZ PISZCZEK (ab 76.): Durfte in der Schlussviertelstunde mitmischen, das 2:3 konnte der Pole aber nicht verhindern. Note: Ohne Bewertung.

FC Bayern: Warum Hernandez eine wichtigere Rolle winkt

"Er hatte nicht diese Spiele, die er jetzt bekommt", sagte Flick nach dem Duell mit dem BVB. Hernandez habe ihm über viele Wochen hinweg mit ansprechenden Leistungen im Training signalisiert, bereit zu sein. "Ich bin zufrieden mit ihm und ich denke, er ist angekommen."

Für die Bayern genau zur rechten Zeit. Denn die Defensive, speziell die Innenverteidigung, hinkt noch merklich ihrer Form aus der Triple-Spielzeit hinterher: Niklas Süle ist nach seiner langen Verletzung noch nicht so fit und belastbar wie zuvor, Jerome Boateng kann mit seinen 32 Jahren und seiner Verletzungshistorie auch nicht mehr jedes Spiel von Anfang an bestreiten und David Alaba hat scheinbar nicht nur mit muskulären Problemen zu kämpfen, sondern auch mit den Querelen rund um seine noch immer nicht vollzogene Vertragsverlängerung.

Gerade die körperliche Robustheit eines Hernandez steht den Bayern gut zu Gesicht. Wie gut, das zeigte übrigens nicht nur die Partie gegen den BVB. Beim 1:4 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Sonntag, der bislang höchsten Niederlage in der Ära Flick, saß der Franzose 90 Minuten lang auf der Bank. Mit seiner Kampfeslust hätte er womöglich den einen oder anderen Gegentreffer verhindern können.

Lucas Hernandez im Steckbrief