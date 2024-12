FC Bayern München, News und Gerüchte: Alphonso Davies sprach offenbar mit Saudi-Klub - Vereinsbosse fordern wohl mehr von Leroy Sané für Vertragsverlängerung

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Klubs aus Saudi-Arabien hatten wohl Alphonso Davies im Visier

Ein Fragezeichen steht auch hinter Alphonso Davies, dessen Arbeitspapier nur bis 2025 gültig ist. Der Kanadier wird seit geraumer Zeit bereits mit Real Madrid in Verbindung gebracht, aber auch einen Verbleib in München kann man nicht ausschließen. So betonte Präsident Herbert Hainer zuletzt auf der Jahreshauptversammlung offen, mit Davies verlängern zu wollen.

Doch Real Madrid und der FC Bayern sind nicht die einzigen Mannschaften, die sich im Rennen um die Dienste des 24-Järhrigen befinden bzw. befanden. Einem Sky-Bericht zufolge sollen auch Klubs aus Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten angeklopft haben. Konkret genannt wird Al-Ahli, es soll zudem sogar erste Gespräche gegeben haben.

Zu einem Transfer ist es bekanntlich jedoch nicht gekommen. Ob die Klubs aus dem Wüstenstaat einen weiteren Versuch wagen werden, steht ebenfalls noch in den Sternen. Davies laboriert aktuell an einem Muskelfaserriss.