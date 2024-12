"Hat noch in den Knochen gehangen": Max Eberl resümiert erste Monate von Vincent Kompany beim FC Bayern München

Nach der Pokalpleite gegen Bayer Leverkusen zieht Bayerns Sportvorstand im "Blickpunkt-Sport"-Interview auf die ersten Monate unter Vincent Kompany zurück und reagiert auf die Kritik, gegen bessere Gegner zu wenige Siege zu holen.

"Das ärgert uns extrem, das hat auch in den Knochen gehangen." So beschreibt Eberl die 0:1-Niederlage im DFB-Pokal gegen die Elf von Xabi Alsonso bei Blickpunkt Sport. Auch beim jüngsten Erfolg in der Bundesliga gegen Heidenheim sei die bittere Pleite noch zu spüren gewesen.

In der Bundesliga haben die Bayern gegen die Top-Gegner Bayer Leverkusen (1:1), Eintracht Frankfurt (3:3) und Borussia Dortmund (1:1) bisher nur Unentschieden gespielt. Darüber hinaus setzte es in der Champions League gegen Ex-Trainer Hansi Flick und den FC Barcelona ein 1:4.