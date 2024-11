Belgiens Hall of Fame: Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff und Vincent Kompany aufgenommen

Die neu geschaffene Ruhmeshalle wurde anlässlich des 50-jährigen Bestehen der ProLeague gegründet und umfasst vorerst zehn von einer Jury aus Experten und Fans gewählte Gründungsmitglieder.

Pfaff reifte in München zum Welttorhüter. Bis 1988 absolvierte er 156 Bundesligaspiele für die Bayern, wurde dreimal deutscher Meister (1985 bis 1987) und gewann zweimal den DFB-Pokal (1984 und 1986).

Neben Bayern-Trainer Kompany befinden sich mit Eric Gerets und Wesley Sonck noch zwei weitere Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit unter den Ausgezeichneten.

In den nächsten Jahren soll die Hall of Fame stetig erweitert werden. "Von nun an werden wir jedes Jahr bei unseren ProLeague-Awards zwei Legenden in die Liste aufnehmen. Eine wird von den Fans und eine von der professionellen Jury ausgewählt", sagte Ligaboss Lorin Paris über das Auswahlverfahren.