FC Bayern München, News und Gerüchte: Einst geheimes Parkplatztreffen, jetzt "ernsthafte Chancen"! Was dem FCB im Poker um Florian Wirtz Hoffnung macht

FC Bayern München, News: Gegnerische Fans kritisieren FCB scharf

Am Rande des Spiels der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem FC Carl Zeiss Jena am vergangenen Sonntag äußerten die gegnerischen Fans Kritik am deutschen Rekordmeister. Der Hintergrund: Die fehlende Tageskasse bei der entsprechenden Partie, die auf dem Campus-Gelände der Bayern stattfand.

"774 Mio. Umsatz aber zu geizig für eine Tageskasse", war auf einem Banner der Anhänger aus Jena in Richtung FCB zu lesen. Die Fans konnten ihre Tickets für das Spiel nicht vor Ort kaufen, sondern mussten sie vorab online inklusive Registrierung und der Einrichtung eines Kontos in der FC-Bayern-Onlinewelt erwerben. Beobachtern zufolge erhielten einige Fans in Jena-Outfit wegen der fehlenden Tageskasse keinen Zutritt - und mussten wieder nach Hause fahren, ohne das Spiel gesehen zu haben.

Auf dem Platz setzten sich die Frauen des FC Bayern, in der Tabelle aktuell auf Rang drei notiert, erwartungsgemäß deutlich mit 5:0 durch. Aufsteiger Jena ist nach zehn Spieltagen Tabellenzehnter.