FC Bayern München, News und Gerüchte - "Hat mich ehrlicherweise überrascht": Malik Tillman versteht nicht, warum der FCB ihn nicht haben wollte

© getty

FC Bayern München, News: Timothy Tillman und warum der Sprung in die Profimannschaft nicht geklappt hat

Timothy Tillman, der Bruder von Malik Tillman, hat in einem Interview für Transfermarkt ebenfalls auf seine Zeit beim FC Bayern zurückgeblickt. Darin sprach er über den Moment, als ihm klar wurde, dass er sich in der Profimannschaft nicht durchsetzen würde. "Natürlich war meine Hoffnung groß. Es war nicht unmöglich, aber es war sehr schwer. Bayern war zu der Zeit einfach eine Macht. Irgendwann hat es sich angebahnt, dass ich einen anderen Schritt gehen muss", so der US-Amerikaner.

Ganz hat er das Ziel, zum FC Bayern zurückzukehren, jedoch nicht aufgegeben: "Aber wer weiß, vielleicht ist das der Weg, eines Tages bei den Bayern-Profis zu landen."

Tillman war im Februar 2023 von der SpVgg Greuther Fürth zu Los Angeles FC in die MLS gewechselt. Dort ist der Mittelfeldspieler seit seiner Verpflichtung regelmäßig Teil der Stammformation. In 41 Spielen in der Saison 2024 schoss Tillman sechs Tore und legte weitere sechs auf.