FC Bayern München, News und Gerüchte: In den Verhandlungen mit Joshua Kimmich soll es einen großen Stolperstein geben

FC Bayern München - Gerücht: Scheitert die Verlängerung von Joshua Kimmich am Gehalt?

Die Verhandlungen mit Joshua Kimmich gestalten sich offenbar weiterhin schwierig. Nach Informationen von Sky gebe es zwar weiterhin Gespräche, doch das Gehalt könnte zum Stolperstein werden. So soll Max Eberl großes Interesse daran haben, die Ausgaben mit einer Reduzierung zu senken, während Kimmich selbst sich in einer guten Verhandlungsposition sieht. Aktuell soll der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in München rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Sollte es keine Einigung geben, gibt es mit dem FC Barcelona sowie Real Madrid in Spanien und Klubs aus der Premier League zahlreiche Wechseloptionen. Ein Hauptgrund dafür, dass Kimmich weiterhin bereit sei, beim FC Bayern zu verlängern, ist Vincent Kompany. Der Belgier machte dem Spieler im Sommer klar, dass er neben Harry Kane und Jamal Musiala der wichtigste Eckpfeiler im Team sei.

Dennoch gebe es weiterhin Nachwirkungen aus der Zeit vor Kompany, in der Kimmich die Wertschätzung des Klubs gefehlt habe. Sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus.