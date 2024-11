FC Bayern München, News und Gerüchte: Ausgerechnet! Neuer Klub mischt wohl bei Alphonso Davies mit

FC Bayern München, News: Überraschender Bankplatz für Harry Kane

Bayern Münchens Torjäger Harry Kane stand bei Englands Nations-League-Spiel in Griechenland am Donnerstagabend überraschenderweise nicht in der Startelf. Auch die BBC nannte den Bankplatz des Kapitäns eine "große Überraschung".

Aston Villas Ollie Watkins erhielt den Vorzug vor Kane, brachte die Three Lions dann bereits in der 7. Minute in Führung. "Es war wichtig, Ollie Watkins eine Chance zu geben. Einen Abend wie diesen zu erleben, wird für ihn großartig sein. Diese Mannschaft muss versuchen, Führungsspieler zu schaffen, und eine Möglichkeit ist, ihnen Chancen zu geben", erklärte Interimstrainer Lee Carsley, der zum neuen Jahr von Thomas Tuchel ersetzt wird, vor dem Spiel bei ITV.

Zur Entscheidung, Kane zunächst draußen zu lassen, sagte Carsley: "Es geht ihm gut. Er will spielen, aber seine Einstellung war fantastisch. Ich denke, es ist wichtig, den Spielern eine Chance zu geben, und ich bin mir sicher, dass Ollie heute Abend seine Sache sehr gut machen wird."

Kane wurde schließlich in der 66. Minute für Watkins eingewechselt. Mit dem Bayern-Star auf dem Platz schraubte England das Ergebnis noch auf 3:0 in die Höhe, Kane trug sich jedoch nicht mehr in die Torschützenliste ein.