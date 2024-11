"Dass er nichts von mir hält": Einstiges Talent des FC Bayern ledert gegen Hermann Gerland

Adrian Fein ledert gegen Hermann Gerland

Während seiner Zeit beim HSV litt Fein an einer lange nicht diagnostizierten Stoffwechselkrankheit, die für ihn einen "Teufelskreis" auslöste. "Man denkt, man ist nicht fit und trainiert deswegen mehr. Dann kommen zu der ganzen Stoffwechselthematik auch Übertrainingserscheinungen. Ich habe da ein Stück weit meinen Körper kaputt gemacht, weil ich nicht wusste, was los war", sagte der heute 25-Jährige.

Fein ist in seiner jungen Karriere schon viel herumgekommen. Der FCB lieh ihn später noch zur PSV Eindhoven, SpVgg Greuther Fürth und zu Dynamo nach Dresden aus. 2022 wechselte er schließlich zu Excelsior Rotterdam. Zwei Jahre später schloss er sich dem SC Verl an, seit Sommer kickt er nun in der 3. Liga für den SV Waldhof Mannheim.

Für die Profis des FC Bayern absolvierte Fein kein Pflichtspiel. Die meisten Partien in seiner Laufbahn riss er für die zweite Mannschaft der Münchner ab - in 34 Partien schoss er drei Tore und legte fünf Treffer auf.