FC Bayern München, News und Gerüchte: Schnappt der FC Liverpool dem FCB einen Bundesliga-Star weg?

FC Bayern München, Gerücht: Wechsel von Omar Marmoush zum FCB wohl unwahrscheinlich

In der Bundesliga gibt es neben Harry Kane statistisch gesehen nur einen weiteren Stürmer, der es mit dem Engländer aufnehmen kann: nämlich Eintracht Frankfurts Omar Marmoush. Der Ägypter hat in der noch jungen Saison bereits 16 Pflichtspieltore für die Adler geschossen und führt die Bundesliga-Torschützenliste gemeinsam mit Kane an. Kein Wunder also, dass der FC Bayern ein Auge auf Marmoush geworfen hat und Interesse zeigt.

Was einen potenziellen Wechsel zum deutschen Rekordmeister betrifft, brauchen sich die Fans von Eintracht Frankfurt jedoch wohl keine Sorgen mehr machen. Wie die Bild berichtet, will Marmoush einerseits die Saison 2024/25 bei der SGE beenden, andererseits ist nicht der FC Bayern, sondern der FC Liverpool sein späteres Wunschziel. Mit den Reds soll es laut Sport Bild bereits Gespräche gegeben haben. Die Eintracht verlange 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse.

In Frankfurt hege man jedoch trotzdem noch Hoffnungen, dass Marmoush sogar über die Saison hinaus bei den Hessen bleibt. Dafür müsste man sich aber wohl zumindest für die Champions League qualifizieren. Sein Vertrag in Frankfurt ist bis 2027 gültig.