FC Bayern München, News und Gerüchte: "Das ist nicht wahr" - Wirbel um angebliche Einigung zwischen Alphonso Davies und Real Madrid - FCB-Interesse an Jonathan David?

FC Bayern München, News: Emotionaler Moment bei klarem Sieg der zweiten Mannschaft

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München hat am Freitagabend in der Regionalliga Bayern einen deutlichen 4:0-Sieg gegen die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg eingefahren. Mann des Abends war dabei Kapitän Timo Kern.

Der 34-Jährige, 2019 von Waldhof Mannheim nach München gekommen, versüßte sich sein letztes Heimspiel im Stadion an der Grünwalder Straße mit einem Tor, traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Kern stand eigentlich noch bis kommenden Sommer bei Bayern II unter Vertrag, unter der Woche wurde jedoch bekannt, dass er seine Karriere vorzeitig schon zum Jahresende beendet.

Zwar stehen in 2024 noch drei Regionalligaspiele an, diese finden aber allesamt auswärts statt. Durch den Sieg gegen Nürnberg II kletterten Kern und Co. in der Tabelle jedenfalls auf Platz zwei.