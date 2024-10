"Patzer" inklusive: Harry Kane nimmt am Abschlusstraining des FC Bayern München teil

Der Mittelstürmer, der im Bundesliga-Gipfel gegen Bayer Leverkusen (1:1) eine Knöchelblessur erlitten hatte, nahm am Dienstagnachmittag am Abschlusstraining in München teil.

Kane erschien in einer langen roten Trainingshose - und "patzte" beim Ball-Hochhalten im Rahmen des Aufwärmprogramms. Von den Kollegen kassierte er dafür ein paar schmerzhafte "Ohrschnipser".

Nach der Einheit reist der deutsche Fußball-Rekordmeister nach Birmingham, wo am Abend (20.30 Uhr) die Pressekonferenz für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit Trainer Vincent Kompany und Serge Gnabry stattfindet. Die Bayern führten die neue Champions-League-Tabelle nach dem ersten Spieltag und dem fulminanten 9:2 gegen Dinamo Zagreb an.

Kompany muss auf der Insel nur auf die Langzeitverletzten verzichten: Hiroki Ito (Mittelfußbruch), Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) und Sacha Boey (Meniskusriss im linken Knie).