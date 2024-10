Nach geplatztem Transfer: Jonathan Tah hegt mittlerweile offenbar große Zweifel an Wechsel zum FC Bayern München

Neben den Bayern meldeten zuletzt auch internationale Schwergewichte Interesse an einer Verpflichtung an. So stünde Tah mittlerweile auch bei Real Madrid, dem FC Barcelona sowie Klubs aus Italien und England auf der Liste, unter anderem auch Juventus Turin.

Tah gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern bei Bayer 04 Leverkusen und hatte am Double-Gewinn aus Meisterschaft und DFB-Pokal erheblichen Anteil. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft bildete er bei der EM 2024 zusammen mit Antonio Rüdiger das Stamm-Duo in der Innenverteidigung.

In dieser Saison steht der 28-Jährige wettbewerbsübergreifend bei elf Einsätzen. Dabei gelang ihm ein Treffer.