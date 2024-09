"Weiter arbeiten, die Saison ist lang": Schweinsteiger glaubt an Chance für Goretzka beim FC Bayern

Goretzka hatte zuletzt in der Bundesliga nicht zum Münchner Aufgebot gehört, in der Champions League gegen Dinamo Zagreb (9:2) kam er spät aufs Feld und traf zum Endstand. Abschließend lobte Kompany: "Leon ist wichtig für uns, und er wird auch wichtig sein."

"Leon Goretzka ist weiter ein guter Fußballer, den der FC Bayern noch gut gebrauchen kann", sagte Schweinsteiger am Rande des Laver Cups in Berlin. Bei einer Gala am Vorabend des Tennis-Showevents gehörte der 40-Jährige mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic, der früheren Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, zu den Ehrengästen.

Schweinsteiger gefällt, in welche Richtung Kompany die Bayern nach einer schwachen Saison ohne Titel bislang geführt hat. Der Belgier komme "sehr sympathisch, ruhig und sachlich rüber", sagte Schweinsteiger: "Wie sie spielen ist perfekt, das müssen sie jetzt nur halten."