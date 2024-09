FC Bayern München, News und Gerüchte: Ehemaliger Schalke-Boss offenbar Thema beim FCB - Interesse an englischem Talent?

© Getty Images

FC Bayern München, News: Thomas Müller spricht über Bayer Leverkusen

Thomas Müller hat vor dem Duell des FC Bayern München mit Bayer Leverkusen lobende Worte für den amtierenden Deutschen Meister gefunden.

"Rekorde kommen meist durch beeindruckende und sehr gute Spielweisen zustande, anders ist es unmöglich", sagte das FCB-Urgestein im Interview mit bundesliga.de über die Werkself, die in der vergangenen Saison ungeschlagen geblieben war.

Müller ergänzte: "Wenn man sieht, wie Leverkusen spielt, welche Einzelspieler sie haben, wie sie als Team agieren ... da weißt du: Jedes Mal, wenn du gegen Leverkusen spielst, wartet ein richtig harter Brocken. Sie können Fußball spielen, sie können leiden, sie haben viel Mentalität, sie geben nie auf."

Die Fähigkeit des Teams von Xavi Alonso, häufig in der Schlussphase zu treffen, erinnerte Müller derweil an den viel zitierten "Bayern-Dusel".

"Das ist verrückt, diese Nachspielzeit", sagte der 35-Jährige und ergänzte: "Früher gab es den Bayern-Dusel. Das war so ein Thema, das musste man den Leuten einfach erklären, weil es blöd war, wenn es heißen würde: 'Die sind so gut, dass sie so lange daran bohren, dass sie am Ende doch ein Tor machen.'"

In der Vorsaison hatte Leverkusen gleich acht Tore in der Nachspielzeit erzielt, in der laufenden Spielzeit waren es bereits zwei. "Die klopfen so lange an die Tür, bis einer aufmacht. Bei Leverkusen macht in der Nachspielzeit immer einer auf", erklärte Müller.