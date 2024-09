FC Bayern München, News und Gerüchte: Florian Wirtz für den FCB offenbar billiger als gedacht - Youngster verlängert langfristig

© getty

FC Bayern, News: FCB verlängert Vertrag mit Youngster

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Youngster Jonathan Asp Jensen langfristig verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

Der 18-jährige Däne besitzt beim FCB nun ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier. "Jonny ist die dritte Saison bei uns am Campus und hat sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt. Zu Beginn der aktuellen Regionalliga-Saison zählte er zu den besten Spielern in unserer Mannschaft", erklärte Campus-Direktor Jochen Sauer.

Asp Jensen war im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Midtjylland an die Säbener Straße gewechselt. Nach einem starken Saisonstart bei den Amateuren mit sieben Torbeteiligungen in sechs Regionalligaspielen verpasste Jensen die letzten drei Partien aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.