Statt Leihe mit Eric Dier! FC Bayern soll wohl über überraschende Rückholaktion nachgedacht haben

Der Brasilianer wechselte einst im Sommer 2012 für eine Ablösesumme in Höhe von 4,7 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Dante riss in seinen drei Jahren an der Isar 133 Pflichtspiele ab, in denen ihm fünf Tore und acht Vorlagen gelangen. 2013 gewann Dante das Triple mit dem FCB, zudem gewann er zwei weitere Meisterschaften und feierte einen weiteren Sieg im DFB-Pokal.

Anschließend ging der 13-malige Nationalspieler für 4,5 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg. Mit einem Verlust von zwei Millionen Euro verkauften ihn die Wölfte im Jahr darauf nach Nizza, wo Dante auch in fortgeschrittenem Alter zu den Leistungsträgern gehört. Aktuell steht er bei 287 Pflichtspielen (acht Tore, elf Vorlagen) für den Klub aus Südfrankreich.