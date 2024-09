"Gegen die öffentliche Meinung": Bayern-Boss von einer Maßnahme von Vincent Kompany besonders angetan

FC Bayern: Upamecano und Kim ernteten viel Kritik

Dreesen erklärte, sich "für die beiden zu freuen", denn: "Sie haben beide durchaus in der Kritik gestanden in der vergangenen Saison, und sie haben sicher in dem einen oder anderen Spiel nicht ihre beste Leistung gezeigt."

Kim wurde 2023 für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichtet und stand in der laufenden Saison in sieben Pflichtspielen auf dem Rasen. Auch Upamecano, 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig geholt, durfte bislang siebenmal ran.