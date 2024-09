FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka will offenbar Optionen prüfen - eine Sache hat Vincent Kompany "nicht erwartet"

© getty

FC Bayern München, News: Dinamo Zagreb mit kleiner Kampfansage

Dinamo Zagreb will in München möglichst die drei Punkte zum Start in die Champions League mitnehmen. "Wir sind nicht zufrieden damit, nur in der Champions League zu sein", erklärte Stürmer Bruno Petkovic selbstbewusst auf der Abschluss-PK: "Bayern ist eines der besten Teams der Welt. Sie haben einen guten Saisonstart gehabt. Wir sind uns ihrer Qualitäten bewusst. Aber wir haben ebenfalls unsere Qualitäten. Wir müssen unsere Karten ausspielen und versuchen, einen Punkt oder sogar alle drei Punkte zu holen."

Wie das klappen soll, erklärte Trainer Sergej Jakirovic: "Wir werden entscheiden, welche Formation wir wählen, um so wenig wie möglich ohne Ball zu leiden und gleichzeitig etwas mit dem Ball ausrichten können. Es gibt nur wenige Schwächen in Bayerns Spiel. Harry Kane hat viele Freiheiten, er lässt sich fallen und dann laufen andere Angreifer in den Raum. Wir müssen gut kommunizieren, um diese Räume zu schließen." Man müsse mutig und entscheidungsfreudig sein: "Es wird interessant zu sehen sein, ob wir sie in Umschaltsituationen bedrohen können. Es ist wichtig, dass wir das Spiel genießen und uns nicht verstecken."