FC Bayern München, News und Gerüchte: Wirtz-Schock? Diese Entscheidung soll den FCB überrumpelt haben

FC Bayern München, Gerücht: Was Jonathan Tah wohl beim FCB verdient hätte

Ein Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern München war in diesem Sommer wohl so nah wie nie. Am Ende scheiterte der Wechsel aber an unterschiedlichen Vorstellungen der Klubs bei der Ablösesumme. Mit dem Spieler selbst war sich der FCB aber laut übereinstimmenden Medienberichten einig. Laut der Bild hätte Tah in München rund neun Millionen Euro Jahresgehalt bekommen, das mit verschiedenen Boni auf zwölf Millionen Euro hätte ansteigen können.

Damit wäre der Leverkusener im Kader des FC Bayern wohl im Mittelfeld gelandet. Das Ziel des Rekordmeisters ist es aber ohnehin, die Gehaltsstruktur gesünder zu gestalten. Tahs Vertrag bei der Werkself läuft am Ende der Saison aus. Noch ist unklar, ob die Münchner dann einen weiteren Vorstoß wagen.