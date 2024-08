Kehrtwende beim FC Bayern? Zukunft von Serge Gnabry ist offenbar entschieden

© getty

Für die Bayern beginnt die neue Pflichtspielsaison mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm am Freitag. In der Bundesliga muss der FCB dann am 25. August zum Auftakt beim VfL Wolfsburg ran.

Gnabry war 2017 von Werder Bremen zu Bayern gewechselt und zunächst für ein Jahr an die TSG Hoffenheim verliehen worden. In seinen bisher sechs Jahren in München lief der Offensivmann insgesamt 238-mal für den FCB auf (86 Tore).

Vergangene Saison musste Gnabry monatelang verletzungsbedingt pausieren, kam daher nur auf 20 Pflichtspieleinsätze und verpasste den Sprung in Deutschlands Kader für die Heim-EM.