FC Bayern München, News und Gerüchte: Nächster Korb? Désiré Doué entscheidet sich angeblich gegen Wechsel zum FCB

FC Bayern München, Gerücht: Leon Goretzka will um Platz in der Mannschaft kämpfen

Leon Goretzka hat im Moment einen schweren Stand beim FC Bayern. Im Rahmen der Vorbereitungsphase kam der zentrale Mittelfeldspieler nur selten zum Zug und auch den Platz in der Startelf scheint er endgültig verloren zu haben, zuletzt saß er gegen Tottenham sogar 90 Minuten lang auf der Bank. Seiner Rolle ist sich der 29-Jährige aber auch selbst bewusst, und wie der kicker berichtet, ist Goretzka auch mehr als bereit dafür, um einen Platz in der Mannschaft zu kämpfen. Denn auch in die vergangene Saison war Goretzka nicht gut gestartet, ehe er sich mit guten Leistungen wieder in die Startformation katapultieren konnte. Ein weiteres seiner Ziele sei zudem die Rückkehr in die Nationalmannschaft.

Goretzka habe dem kicker zufolge nicht den Wunsch gezeigt, den Verein zu verlassen. Auch der Klub selbst habe keine Absicht, den gebürtigen Bochumer unbedingt herzugeben, man soll mit ihm aber offen über die Absichten des Klubs mit ihm gesprochen haben. Goretzka habe nun also selbst die Wahl - den bis 2026 gültigen Vertrag erfüllen oder im August schon eine neue Herausforderung suchen. Es wird für den 57-fachen-Nationalspieler jedoch wahrscheinlich schwierig sein, anderswo so einen hoch dotierten Vertrag zu bekommen, wie er ihn aktuell bei den Bayern besitzt.