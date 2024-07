FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei prominente Verkaufskandidaten denken wohl nicht an Abschied - Olympia-Aus für Daniel Peretz

© getty

FC Bayern München, News: Daniel Peretz muss auf Olympia-Teilnahme verzichten

Torhüter Daniel Peretz vom FC Bayern muss seinen Traum von Olympia vorerst begraben. Der israelische Schlussmann verpasst die Sommerspiele in Paris aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Die Entscheidung, die mit den Münchnern abgesprochen wurde, teilte der israelische Fußballverband am Donnerstag in den Sozialen Medien mit.

"Es ist nicht einfach, so nah an der Verwirklichung seines Traums zu sein und dann zu hören, dass man ihn nicht erleben kann", sagte Kapitän Peretz und kündigte an, aus der Entfernung der "größte Fan" des israelischen Teams zu sein. Nationaltrainer Guy Luzon bezeichnete den 24-Jährigen als "das schlagende Herz dieser Mannschaft": "Es tut mir leid für Daniel, dass er die Olympischen Spiele verpasst."

Peretz, der im Vorjahr von Maccabi Tel Aviv an die Isar gewechselt war, ist beim deutschen Fußball-Rekordmeister die Nummer drei hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich. In der vergangenen Saison kam er zu zwei Pflichtspieleinsätzen.

Israel bekommt es bei Olympia in Gruppe D am 24. Juli, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier, zunächst mit Mali zu tun. Weitere Vorrundengegner sind Paraguay (27. Juli) und Japan (30. Juli).