FC Bayern München, News und Gerüchte - "Unfassbar!": Sven Ulreich wettert gegen Zweitliga-Trainer - Wolfsburg-Star verlost VIP-Karten für FCB-Spiel

© getty

FC Bayern München, News: Patrick Wimmer verlost VIP-Tickets für FCB-Spiel

Patrick Wimmer verlost zum Bundesliga-Auftakt des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München zwei VIP-Tickets an die Fans der Wölfe.

"Ich verlose spontan 2 VIP-Tickets für das Spiel gegen den FC Bayern morgen in der Volkswagen Arena. Kommentiert oder teilt diesen Post mit dem Hashtag #wimmerweiter um an der Verlosung teilzunehmen. Ich kontaktiere den Gewinner morgen Vormittag direkt per DM. Viel Glück", schrieb der Österreicher in den sozialen Medien.

Die Partie steigt am Sonntag in der Wolfsburger Volkswagen-Arena. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.