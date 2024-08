FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Legende kann Verkauf von Matthijs de Ligt nicht verstehen - Fan-Account ärgert sich über Last-Minute-Leverkusen

© getty

FC Bayern München, News: Lothar Matthäus kann Verkauf von Matthijs de Ligt nicht nachvollziehen

Bayern-Legende Lothar Matthäus, als Spieler von 1984 bis 1988 und von 1992 bis 2000 für den deutschen Rekordmeister aktiv, hat Unverständnis für den Verkauf von Innenverteidiger Matthijs de Ligt an Manchester United geäußert.

"In der Abwehr fehlt das Gerüst", sagte Matthäus im Interview mit Sportbuzzer über den FCB. "Es wundert mich, dass Matthijs de Ligt verkauft wurde. Er war für mich der stabilste Defensivspieler im Zentrum der letzten zwei Jahre."

De Ligt war 2022 von Juventus nach München gewechselt, stand bei Bayern eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Für bis zu 50 Millionen Euro Ablöse ließ der FCB den Niederländer allerdings vor kurzem nach Manchester ziehen.

Insgesamt sieht Matthäus die Bayern derweil im Vergleich zur turbulenten Vorsaison unter Thomas Tuchel auf einem guten Weg. Sein Eindruck ist, dass es zwischen dem neuen Trainer Vincent Kompany und den Spielern besser passt. "Die Situation ist anders, das Klima in der Mannschaft zwischen Trainer und Spieler besser. Das war von Beginn an das große Problem unter Thomas Tuchel. Das zwischenmenschliche Verhältnis hat in den 18 Monaten, in denen er beim FC Bayern war, mit vielen Spielern nicht gestimmt", so Matthäus.