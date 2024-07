FC Bayern München, News und Gerüchte: Nächste Wende im Poker um Brajan Gruda - De-Ligt-Transfer zieht sich

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Manchester United verzichtete auf Transfer von Jamal Musiala

Manchester United hatte 2018 offenbar die Möglichkeit, Jamal Musiala unter Vertrag zu nehmen. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.

Demnach gab es für den heute 21-Jährigen sogar ein Probetraining bei den Red Devils, die Vereinsführung der Engländer entschied sich jedoch gegen eine Verpflichtung. So hätte es "Komplikationen" bei den Gesprächen gegeben, außerdem wurde der Deal als "zu riskant" eingestuft.

Rund ein Jahr später, also im Sommer 2019, wechselte Musiala schließlich aus der Jugend des FC Chelsea zum FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister legte der Offensivspieler dann einen beispiellosen Aufstieg innerhalb kürzester Zeit bis in die erste Mannschaft hin. Mittlerweile gehört der 21-Jährige zum unumstrittenen Stammpersonal an der Säbener Straße.

Musisla kam in der vergangenen Saison 38-mal zum Einsatz, wobei er zwölf Tore und acht Assists beisteuerte. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2026.