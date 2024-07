FC Bayern München, News und Gerüchte: PSG wagt neuen Anlauf bei Joshua Kimmich - Rekord-Nachfrage für Spiele in der Allianz Arena

© getty

FC Bayern München, News: Rekord-Nachfrage für Spiele in der Allianz Arena

In der kommenden Bundesligasaison gibt es für die Heimspiele des FC Bayern in der Allianz Arena offenbar eine nie dagewesene Nachfrage an Tickets.

Wie die Münchner in einem Pressestatement mitteilten, sei die "Nachfrage nach Tickets für die Heimspiele des FC Bayern in seiner Allianz Arena zum jetzigen Zeitpunkt so groß wie nie zuvor". Inzwischen seien alle 17 Begegnungen überbucht.

"Die Allianz Arena ist immer für Rekorde gut. So viele Fans wie nie zuvor möchten zum FC Bayern, um schönen, erfolgreichen Fußball zu sehen - dem wollen wir in der kommenden Saison gerecht werden. Die Bestmarke bei der Nachfrage nach Tickets für die Heimspiele des FC Bayern zeigt, wie ungebrochen unsere Mannschaft und unser Club die Menschen bewegt und das einzigartige Stadionerlebnis Allianz Arena begeistert. Für unsere Spieler und uns alle bedeutet das eine zusätzliche Motivation", wird der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen zitiert.