FC Bayern München, News und Gerüchte: "Wahrscheinlich werden wir noch Abgänge haben" - Max Eberl lässt Zukunft von Joshua Kimmich und Leon Goretzka offen

FC Bayern, News: Max Eberl lässt Zukunft von Joshua Kimmich offen

Sportvorstand Max Eberl hat verraten, dass sich auf der Abgangsseite beim FC Bayern München noch einiges tun könnte. In diesem Zuge ließ er auch die Zukunft von Joshua Kimmich und Leon Goretzka offen.

"Wahrscheinlich werden wir noch Abgänge haben", sagte Eberl im Interview mit der Welt am Sonntag, welches in Teilen schon am Freitagabend erschienen war. Konkrete Namen nannte er diesbezüglich nicht. Treffen könnte es jedoch Kimmich und Goretzka.

Mit Kimmich, dessen Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister nach der kommenden Saison ausläuft, hätten sich die Bayern "darauf verständigt, dass wir nach seinem Urlaub miteinander reden. Joshua ist ein sehr guter Spieler, aber es gilt einfach ganz generell, dass der Profifußball ein Leistungssport ist - wir können keinem Spieler per se sagen: Hey, du bist der, der gesetzt ist."

Der FCB habe "auf allen Positionen spannende Spieler und somit viele Alternativen", ergänzte Eberl: "Da wir einen neuen Trainer haben, der sich auch erst einmal einen Überblick verschaffen will, können wir heute noch gar nicht sagen, wer ist es und wer ist es nicht. Das ist die Situation, der sich jeder Spieler stellen muss."

Es stehe zwar "außer Frage", dass Kimmich "große Verdienste" für den Verein hätte. "Trotzdem muss jeder beim FC Bayern den Kampf um den Stammplatz annehmen", sagte Eberl.

Gleiches gelte auch für Goretzka. "Was die Zusammenstellung eines Kaders angeht, heißt das nicht immer, dass die 20 besten Spieler zusammen sind, sondern die 20, die am besten auf dem Platz harmonieren", erklärte der 50-Jährige und stellte klar: "Es war für Leon hart, dass er bei der EM nicht dabei war. Aber das muss man ertragen. Der Erfolg einer Nationalmannschaft steht über einem Einzelschicksal. Der Erfolg eines Klubs genauso."

Während Goretzka schon länger mit einem Verkauf in Verbindung gebracht wird, soll bei Kimmich dem Vernehmen nach ein ablösefreier Abgang vermieden werden. Dafür müsste er wohl jedoch einer Gehaltskürzung zustimmen, wozu der Mittelfeldspieler und Rechtsverteidiger jedoch nicht gewillt sein soll.