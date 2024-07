FC Bayern München, News und Gerüchte: Abwehrspieler von Manchester City war wohl Thema - FCB erhält Warnung wegen Vincent Kompany

© getty

FC Bayern München, News: Torwart-Talent peilt langfristig Platz im FCB-Tor an

Torwart-Talent Tom Ritzy Hülsmann träumt davon, eines Tages eine gewichtige Rolle im Kader des FC Bayern München zu spielen.

"Jeder, der mit Bayern mittrainiert, will da fix dabei sein", betonte der 20-Jährige, den der FCB für die kommende Saison an den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten verliehen hat, im kicker.

Hülsmann war einst schon im Alter von zwölf Jahren von Eintracht Trier in den Nachwuchs der Bayern gewechselt. Zu Beginn der vergangenen Saison hatte er es mehrfach in den Profikader geschafft, kam zudem zu 19 Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.

Bei St. Pölten will er nun den nächsten Schritt gehen: "Das Niveau in der 2. Liga hier ist auf jeden Fall höher als in der Regionalliga Bayern. Ich möchte mich täglich verbessern, im Fußball kann ja immer etwas passieren", sagte Hülsmann, dessen Vertrag bei Bayern noch bis 2026 läuft.