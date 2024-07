FC Bayern München, News und Gerüchte: Red-Bull-Boss will Wechsel von Xavi Simons zum FCB verhindern - Uli Hoeneß kannte Michael Olise nicht

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: Oliver Mintzlaff will Simons-Transfer verhindern

Die Zukunft von Xavi Simons ist weiter ungeklärt. Der FC Bayern München würde den niederländischen Offensivspieler angeblich gerne verpflichten. Doch auch RB Leipzig, wo der 21-Jährige in der vergangenen Saison auf Leihbasis spielte, rechnet sich Chancen aus.

Laut der Leipziger Volkszeitung will der Aufsichtsratsvorsitzende Oliver Mintzlaff unter allen Umständen verhindern, dass FCB-Sportvorstand Max Eberl den Niederländer abwirbt. Mintzlaff will Simons in Leipzig halten.

"Wir hoffen, dass der Junge zurückkommt. Wir sind nach wie vor dran, wir sind guter Dinge", sagte RBL-Trainer Marco Rose kürzlich: "Wir kämpfen um ihn und deswegen ist er für mich noch ein Spieler von uns, auch wenn wir gar nicht die Hand drauf haben im Moment. Ich gebe das jetzt einfach mal so an alle weiter: Für mich ist Xavi RB-Spieler!"

Bayern scheint aber die besseren Karten zu haben. Simons soll dem Vernehmen nach zunächst leihweise von PSG verpflichtet werden. In dem Transfermodell soll demnach eine Kaufpflicht verankert werden. Angeblich haben die Bayern sogar schon ein Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro abgegeben, um Simons nach Ablauf der Leihe komplett von PSG loszueisen. Sky dementierte den Bericht jedoch.