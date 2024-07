FC Bayern München, News und Gerüchte: "Es steht alles auf dem Prüfstand!" Thomas Müller erwartet lebendige Situation

© getty

FC Bayern München, News: Thomas Müller erwartet "spannende Phase"

Am Montag steigt Thomas Müller ins Training des FC Bayern ein. Schon jetzt ist der 34-Jährige heiß darauf, dass es wieder losgeht.

"Es beginnt eine spannende Phase für uns Spieler und den ganzen Verein. Der Saisonauftakt nach so einer Saison, wo wir wirklich nicht zufrieden waren mit dem, was am Ende dabei herausgekommen ist, ist immer eine sehr lebendige Situation. Jeder muss sich zeigen, jeder muss sich beweisen", sagte der EM-Teilnehmer am Rande eines Charity-Golfturniers zu Sky.

Die Münchner blieben in der vergangenen Saison erstmals seit 2012 ohne Titel. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany erwartet Müller eine Aufbruchsstimmung.

"Wir haben einen neuen Trainer, wir haben einige neue Spieler, es steht alles auf dem Prüfstand. Deswegen birgt das sehr viele interessante Situationen in den nächsten Wochen und ich glaube, das macht das ganze Geschäft auch aus", so der Weltmeister von 2014.