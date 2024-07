FC Bayern München, News und Gerüchte: Kein Abnehmer für Noussair Mazraoui? Nächster Interessent springt offenbar ab

© getty

FC Bayern München, News: Post von Xavi Simons sorgt für Verwirrung

Xavi Simons hat mit einem Posting auf seinem Instagram-Kanal für Verwirrung gesorgt. Am Samstagnachmittag teilte der Niederländer einige Urlaubsfotos, welche er mit der Caption "Not every door is closed. Push." (dt: "Nicht jede Tür ist verschlossen. Drück dagegen!") versah.

Seine Fans und Follower nahmen dies zum Anlass, über eine Wende im Transferpoker mit dem FC Bayern zu rätseln. Einige sprachen sich für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister aus, andere wiederum baten um einen PSG-Verbleib.

Xavi soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge eines der Transfer-Wunschziele der Münchner sein. Die Verhandlungen mit Paris gestalten sich allerdings als schwierig. Zuletzt hieß es, dass RB Leipzig in der Pole Position liege und den Zuschlag für eine erneute Leihe bekommen könnte.