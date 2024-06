Er hospitierte bereits in München: FC Bayern buhlt offenbar um Hertha-Trainer

Der FC Bayern München will offenbar Oliver Reiß als neuen U19-Trainer verpflichten. Aktuell arbeitet der 41-Jährige in derselben Rolle für Hertha BSC, will Berlin aber in diesem Sommer trotz Vertrags bis 2025 verlassen. Das berichtet die Bild.

Demnach habe Reiß eine Anfrage der Hertha ausgeschlagen, Assistent des neuen Profi-Cheftrainers Christian Fiel zu werden. Nun habe er die Wahl zwischen drei Angeboten. Abgesehen vom FC Bayern soll ihn auch Manchester City für den Nachwuchsbereich verpflichten wollen, mit Thomas Krücken fungiert dort mittlerweile ein ehemaliger Herthaner als Leiter der Nachwuchsabteilung. Beim RSC Anderlecht könnte Reiß derweil wohl Assistent von Cheftrainer Brian Riemer werden. Sollte Reiß zum FC Bayern wechseln, würde er bei der U19 René Maric beerben. Der 31-Jährige soll künftig bei den Profis den Co-Trainer von Vincent Kompany geben. Erste Erfahrungen mit dem FC Bayern sammelte Reiß bereits, als er im Januar 2023 im Rahmen seiner Fußballlehrerausbildung in München hospitierte.

