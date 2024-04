FC Bayern München, News und Gerüchte - Wegen Zirkzee: Juve plant angeblich spektakulären Tausch mit FCB

© getty

FC Bayern München, News: Thomas Müller richtet Appell an die Mannschaft

Nach der ernüchternden 2:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim hat Thomas Müller, der am Samstag sein 700. Pflichtspiel für die Bayern absolvierte, einen emotionalen Appell an seine Teamkollegen gerichtet. In englischer Sprache schrieb der 34-Jährige auf seinem Instagram-Account am Sonntagabend:

"Zwei Tage vor unserem Duell mit Arsenal ist es ehrlich gesagt ein schwieriger Moment für uns. Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga hintereinander scheint unser Selbstvertrauen am Tiefpunkt zu sein. Wir sollten diese Situation nutzen, um auf der großen Bühne gegen die Gunners für eine Überraschung zu sorgen. Dies ist nicht der Moment, um aufzugeben. Auf geht's, Jungs!"

Die Bayern treffen am Dienstagabend (21 Uhr/Prime Video) im Viertelfinalhinspiel der Champions League in London auf den FC Arsenal. Anders als die Bayern, die angesichts von 16 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen nur noch sehr theoretische Chancen auf den Meistertitel haben, mischen die Gunners im Titelkampf voll mit. Nach 31 Spieltagen führt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta die Premier League vor dem punktgleichen FC Liverpool (beide 71) und Titelverteidiger Manchester City (70) an. Arsenal stellt in der wohl besten Liga der Welt den besten Angriff und die beste Abwehr.

Der direkte Vergleich spricht allerdings ganz klar für die Münchner: Die letzten drei Duelle mit den Nord-Londonern in der Königsklasse gewann der FCB mit jeweils 5:1.