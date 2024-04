FC Bayern München, News und Gerüchte: Klausel bei Davies-Verkauf? FCB muss angeblich Millionenzahlung leisten

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Millionenzahlung bei Verkauf von Alphonos Davies an Ex-Klub?

Die Gerüchte über den nahenden Abschied von Alphonso Davies aus München nehmen kein Ende. Real Madrid soll das Ziel des kanadischen Nationalspielers sein. Dem Vernehmen nach hätten die Bayern gerne 50 Millionen Euro für den 23-jährigen Linksverteidiger, während die Königlichen laut spanischen Medien deutlich weniger (25 bis 30 Mio.) investieren wollen.

Im Falle eines Wechsels von Davies könnte aber so oder so eine Ausgabe in Millionenhöhe auf den FC Bayern zukommen, wenn sich der Bericht der Nachrichtenagentur The Canadian Press bewahrheitet. Demnach haben die Münchner bei der Verpflichtung von Davies 2019 eine Weiterverkaufsklausel mit dessen Ex-Klub Vancouver Whitecaps ausgehandelt.

Ein namentlich nicht genannter Sprecher des Vereins bestätigte der Nachrichtenagentur diesen Vorgang. Weiter heißt es in dem Bericht, die Klausel würde sich üblicherweise zwischen zehn und 20, maximal 30 Prozent der Transfersumme bei einem Weiterverkauf bewegen.

Die Madrilenen wähnen sich im Poker um Davies in der besseren Verhandlungsposition, da sie bereits deutlich gemacht hätten, dass sie, falls man sich nicht einigen könne, auch ein Jahr warten und Davies dann 2025 ablösefrei verpflichten würden. Dieses Szenario will der FC Bayern in jedem Fall vermeiden.

Zuletzt hatte es geheißen, dass der FC Bayern Davies ein Ultimatum gestellt habe und dieser sich bis Anfang April entscheiden müsse, ob er in München verlängert oder im kommenden Sommer den Verein verlässt. Davies' Berater reagierte darauf verärgert und warf den Roten vor, "nicht fair" zu handeln.