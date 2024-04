FC Bayern München, News und Gerüchte: Berater bringt Trainer beim FCB ins Spiel - Leroy Sané droht Ausfall

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Leroy Sané droht auszufallen

Leroy Sané wird dem FC Bayern München wohl am Samstag in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim nicht zur Verfügung stehen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Das hätte die individuelle Einheit, die der Flügelspieler am Dienstag absolvierte, aufgezeigt. Ziel sei es derweil, dass Sané fit für den Kracher gegen den FC Arsenal in der Champions League ist.

Das Viertelfinal-Hinspiel in London steigt am kommenden Dienstag, das Rückspiel dann eine Woche später in der Allianz Arena.