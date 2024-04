"Woche für Woche die gleiche Scheiße": Knallharte Attacke auf die Spieler des FC Bayern München

"Es ist ja Woche für Woche die gleiche Scheiße, was die da fabrizieren mittlerweile. Es ist nur noch erbärmlich, was die leisten", sagte Basler in seinem Podcast "Basler ballert" nach den jüngsten Niederlagen gegen Borussia Dortmund (0:2) und beim 1. FC Heidenheim (2:3).

Der frühere Bayern-Profi sprach in Bezug auf die Spieler der Münchner von "einer völligen Arroganz und Überheblichkeit". Es würden mittlerweile zu viele "Primadonnen herumrennen".

Für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse in London hat Basler kaum Hoffnung. "Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob die mal Eier und Charakter zeigen", meinte der gebürtige Pfälzer: "Ich glaube, dass sie in London den Arsch aufgerissen kriegen. Ich glaube, sie werden richtig hergespielt und dann wird man Thomas Tuchel beurlauben."

Einmal mehr forderte der frühere deutsche Nationalspieler einen radikalen Neuanfang im Sommer. "Schick mal so einen Davies weg, sag so einem Müller, hör jetzt auf, es reicht. Schick einen Kimmich irgendwo hin. Das ist unerträglich! Auch Gnabry. Ich würde da konsequent aufräumen in München. Du musst auch mal so einem Goretzka dann sagen, was willst du denn?", so Basler.