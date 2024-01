FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Tuchel erklärt Ausraster in Augsburg, Sacha Boey hat wohl Medizincheck bestanden

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Sacha Boey hat Medizincheck wohl bestanden

Der FC Bayern München kann wohl zeitnah seinen neuen Rechtsverteidiger offiziell präsentieren.

So hat Sacha Boey laut Sky am Samstag den Medizincheck beim deutschen Rekordmeister bestanden. Boey soll von Galatasaray nach München kommen und würde den FCB 28 bis 29 Millionen Euro an Ablöse kosten. Beim türkischen Meister steht der 23-jährige Franzose noch bis 2025 unter Vertrag. Die Münchner Verantwortlichen bestätigten unisono, dass Boey kommen solle. Sportchef Christoph Freund bezeichnete ihn als "unseren absoluten Wunschspieler".