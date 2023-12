FC Bayern München, News und Gerüchte: Thilo Kehrer und Jeremie Frimpong beim FCB gehandelt

© getty

FC Bayern beobachtet wohl Leverkusens Jeremie Frimpong

Der FC Bayern beobachtet offenbar die Situation von Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong. Das berichtet Fabrizio Romano im Podcast Here We Go. Der 23-jährige Niederländer kann im Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro wechseln. Dem Bericht zufolge würde Frimpong einem möglichen Transfer offen gegenüberstehen - unter anderem soll auch der FC Arsenal an ihm interessiert sein.

Frimpong ist auf der rechten Außenbahn beheimatet. In dieser Saison gelangen ihm in 22 Pflichtspielen für den Bundesliga-Spitzenreiter bereits sieben Tore und zehn Assists.